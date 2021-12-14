恒指低開後反彈至23,817點受阻下試低位，以近半日低位收市，半日收報23,653點，跌301點或1.26%。半日成交疲弱，半日僅634億元，市場觀望聯儲局議息會後聲明。恒指23800點支持失守後成為阻力，倘下午未能收復，短線恐怕要再一次考驗23300點低位。