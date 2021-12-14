【有片：選股王】內地多個城市發布氫能產業規劃 龍頭中集安瑞科料受惠
文章日期：2021年12月14日 12:53
恒指低開後反彈至23,817點受阻下試低位，以近半日低位收市，半日收報23,653點，跌301點或1.26%。半日成交疲弱，半日僅634億元，市場觀望聯儲局議息會後聲明。恒指23800點支持失守後成為阻力，倘下午未能收復，短線恐怕要再一次考驗23300點低位。
大型科網股與恒指同樣偏軟，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌1%、2%。汽車股沽壓明顯，比亞迪股份（1211）跌穿283元低位支持。小米集團-W（1810）上月底喘定後，今早重拾跌軌迹象。內房、物管繼續捱沽。濠賭股亦下試低位。部分新能源股有回吐，華潤電力（0836）跌近4%。不過，個別飲品服飾等消費逆市上升，青島啤酒（0168）升近3%。特步（1368）升近一成。
運輸儲存裝備生產商中集安瑞科（3899）月初升至11.4元後出現調整，守於10.5元支持，向好趨勢不變。內地已有50多個地級市發佈氫能產業規劃，產業發展正處於高速發展階段。中集安瑞科為清潔能源儲存裝備龍頭，可以受惠於氫能產發展，較早前為北京冬奧會交付氫氣儲運產品。目前股價仍處於小回大漲格局，仍可吸納，入市止蝕位放在10.5元。
劉思明