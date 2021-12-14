帖文指，雷軍今年的精力主要放在了造車相關的事務上面，高層們已可以分擔相關的一些工作和職責，「這是一個姿態，更是一個行動。」

文中又指，在投資者會上，雷軍曾透露「目前小米造車的各項進展，比我的預期要快」。這個訊息已經表明小米造車的工作提速，能不管的事情一定不管。

內地企業信息查詢平台「天眼查」顯示，雷軍接連退出廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米訊息服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司等關聯公司的法定代表人、執行董事或董事長職務。

當中廣州小米訊息服務有限公司由北京小米移動軟件有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。

此前，雷軍退出小米科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，該公司也由小米通訊技術有限公司全資持股。

小米現報18.48元，跌3.95%。

其他報道

滬指跌19點 創板指失守3500點 終止四連升

世茂插水16% 世茂服務挫3成創上市最大跌幅 傳許世壇下放管理權限

世茂系多隻境內債再跌停 「20世茂G4」跌60%

阿里巴巴員工福利升級 推7天有薪陪伴假

香港寬頻委任陳炳順及俞聖萍為非執董

恒指半日跌301點 三大指數連跌3日齊見一周低 北水15日流入11個月最長

滬深三大指數半日個別走 上證跌11點