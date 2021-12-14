恒指今早低開260點，高位跌137點，低位跌394點，高低波幅257點。恒指收市跌318點或1.33%，報23635點，成交金額1199億元，較上日減少7.48%；國指跌132點或1.55%，報8418點。恒生科技指數收報5884點，跌2.28%。

藍籌12隻升，51隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升2.33%，收報158.4元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌6.93%，收報17.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報240元，升1.1%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報60.3元，跌6.07%。

恒指失10天線(23838.56點)，科指曾重上10天線(5971.35點)，收市重回其下。

北水南下合計淨流入16.99億元，較上日減少48.94%，連續第15日流入，累計流入319.35億元，對上一次連續15日淨流入是1月12日。南水北上合計淨流入60.26億元人民幣，較上日增加12.31%，連續第10日流入，累計流入754.69億元。

午後消息股表現

帝國科技（0776）NFT遊戲下周一封閉刪檔測試，料明年首季正式上線。收報14.94元，跌5.56%。

分析師預計首款折疊iPhone最快2023年面世。舜宇（2382）收報240元，升1.1%；高偉電子（1415）收報12.3元，跌0.32%；瑞聲（2018）收報32.15元，跌1.53%。

小米（1810）：雷軍今年的精力主要放在造車，「能不管的事情一定不管」。見52周低18.38元，收報18.44元，跌4.16%。

阿里巴巴（9988）員工福利升級，推7天有薪陪伴假。收報118.7元，跌1.98%。

香港寬頻（1310）委任陳炳順及俞聖萍為非執董。收報9.82元，跌0.3%。

撤出港網購平台一年，阿布泰︰重新登陸HKTVmall平台。香港科技探索（1137）收報7.79元，跌2.38%。

今早及隔晚消息股表現

摩通降評級，另，傳許世壇下放管理權限。世茂系多隻境內債再跌停。世茂服務（0873）曾跌最多33.43%，創上市以來最大跌幅，低見4.74元，創上市新低，收報4.84元，跌32.02%，亦創收市價計新低。

世茂集團（0813）曾跌最多21.33%，創上市以來最大跌幅，低見5.57元，是2011年11月24日5.55元後最低。收報5.67元，跌19.92%，是2011年11月23日後收市新低，當日報5.59元。

融創服務（1516）創上市新低，見8.46元，收報8.61元，跌17.05%。

網信辦約談處罰新浪微博（9898）300萬元，今年累罰1430萬。微博創上市新低，見218元，收報219.8元，跌9.62%。

花樣年（1777）：集團及花樣年投資並沒有被接管。收報0.345元，升9.52%。

小米（1810）澄清沒有雙線造車規劃。見52周低18.38元，收報18.44元，跌4.16%。

順豐同城（9699）今日上市，定價16.42元。收報14.9元，跌9.26%。

中移動（0941）料全年純利增6至8%，收入升至多11%。收報46.1元，跌0.54%。

易鑫（2858）第三季汽車融資交易宗數增27%。收報1.44元，升5.11%。

吉利（0175）與力帆科技成立合資公司，註冊資本6億元人民幣。收報23.1元，跌2.94%。

騰訊（0700）擬派中期息，上市後首次。收報459.8元，跌1.46%。

裕承科金（0279）預告涉足Defi，由傳統券商轉型全球經紀業務收報0.255元，升9.91%。

耀才證券（1428）全數退回孖展客戶認購商湯手續費及孖展息。收報1.45元，跌0.68%。

世茂A股16.5億人幣售物管業務予世茂服務（0873）。創上市新低，見4.74元，收報4.84元，跌32.02%。

復星再減持青島啤（0168）3800萬股，持股比例降至5%。收報70.85元，升2.68%。

中壽（2628）首11個月原保費收入升1.23%。收報13.02元，跌2.11%。

恒大（3333）許家印市值3.8億元股份解除抵押，上周曾遭連環斬倉。創上市新低，見1.56元，收報1.6元，跌6.98%。

破頂股表現

破頂股包括，太睿國際控股（1010）創上市新高，見6.87元，收報6.69元，升1.36%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.28元，收報1.28元，升12.28%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.5元，收報6.37元，升0.47%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.55元，收報0.54元，升28.57%；旺旺（0151）創52周高，見7元，收報7元，升2.49%；合興（0047）創52周高，見0.077元，收報0.076元，跌1.3%；TOM集團（2383）創52周高，見0.99元，收報0.96元，升4.35%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.59元，收報2.63元，跌6.07%；世茂服務（0873）創上市新低，見4.74元，收報4.84元，跌32.02%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.87元，收報2.89元，跌13.21%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.96元，收報2.98元，跌8.31%；融創服務（1516）創上市新低，見8.46元，收報8.61元，跌17.05%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.44元，收報3.44元，跌5.75%；合景悠活（3913）創上市新低，見3.25元，收報3.37元，跌6.39%；金科服務（9666）創上市新低，見26.2元，收報27.25元，跌14.31%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.44元，收報5.48元，跌4.7%；恒大（3333）創上市新低，見1.56元，收報1.6元，跌6.98%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.71元，收報1.72元，跌3.37%；融信中國（3301）創上市新低，見2.8元，收報2.8元，跌6.04%；佳兆業美好（2168）見52周低11.58元，收報11.76元，跌6.81%；合景泰富（1813）見52周低5.26元，收報5.34元，跌8.72%；寶龍地產（1238）見52周低3.98元，收報4.08元，跌7.48%；融創（1918）見52周低12.1元，收報12.36元，跌12.83%；招商局置地（0978）見52周低0.74元，收報0.76元，跌6.17%；新城發展（1030）見52周低4.88元，收報4.9元，跌5.95%；龍光地產（3380）見52周低5.84元，收報6.02元，跌6.23%；世茂集團（0813）見52周低5.57元，收報5.67元，跌19.92%；雅居樂（3383）見52周低4.15元，收報4.18元，跌11.25%；時代中國（1233）見52周低3.9元，收報3.93元，跌12.28%；奧園（3883）見52周低1.53元，收報1.57元，跌9.25%；富力（2777）見52周低3.7元，收報3.71元，跌7.48%；合生（0754）見52周低14.9元，收報16.18元，跌0.86%；瑞安房地產（0272）見52周低1.01元，收報1.03元，跌0.96%；中駿集團（1966）見52周低1.95元，收報1.96元，跌7.11%；銀城國際（1902）見52周低2.25元，收報2.39元，升1.27%。

醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見4.13元，收報4.17元，跌3.25%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.26元，收報3.28元，跌2.09%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見3.4元，收報3.42元，跌4.74%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.01元，收報1.11元，跌0.89%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.46元，收報0.46元，跌2.13%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.51元，收報7.64元，跌2.3%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見40.5元，收報44.1元，跌2%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.086元，跌4.44%；國藥控股（1099）見52周低16.36元，收報16.56元，跌0.24%。

內需股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.66元，收報0.72元，跌17.24%；百勝中國（9987）創上市新低，見385元，收報387.2元，跌3.25%；小米（1810）見52周低18.38元，收報18.44元，跌4.16%；宇華教育（6169）見52周低2.95元，收報2.98元，跌2.93%；民生教育（1569）見52周低0.94元，收報0.95元，跌9.52%；新高教（2001）見52周低3.12元，收報3.14元，跌2.18%；中國科培（1890）見52周低3.32元，收報3.34元，跌5.11%。

濠賭股破底，包括，美高梅中國（2282）創上市新低，見4.21元，收報4.3元，跌8.9%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.62元，收報5.64元，跌8.89%；澳博（0880）見52周低4.96元，收報5元，跌4.21%。

科技股破底，包括，中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.8元，收報0.85元，跌5.56%；優趣匯（2177）創上市新低，見4.58元，收報4.6元，跌3.36%。

異動股

上升異動股，包括，火幣科技（1611）收報10.7元，升54.85%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.55元，收報0.54元，升28.57%；偉俊集團控股（1013）收報0.076元，升26.67%；雄岸科技（1647）見52周低0.191元，收報0.22元，升14.58%；特步（1368）收報12.42元，升12.91%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.28元，收報1.28元，升12.28%；裕承科金（0279）收報0.255元，升9.91%；盛諾集團（1418）收報0.285元，升9.62%；花樣年（1777）收報0.345元，升9.52%；歐化（1711）收報0.3元，升9.09%；信義儲電（8328）收報5.04元，升8.15%。

下跌異動股，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見4.74元，收報4.84元，跌32.02%；環球實業科技（1026）收報0.173元，跌20.64%；世茂集團（0813）見52周低5.57元，收報5.67元，跌19.92%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.66元，收報0.72元，跌17.24%；融創服務（1516）創上市新低，見8.46元，收報8.61元，跌17.05%；易居企業（2048）收報2.21元，跌15%；恒大汽車（0708）收報2.54元，跌14.77%；金科服務（9666）創上市新低，見26.2元，收報27.25元，跌14.31%；強泰環保（1395）收報0.117元，跌13.33%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.87元，收報2.89元，跌13.21%。