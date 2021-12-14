國泰上月載客量升85% 料12月客運運力不多於疫情前12％
文章日期：2021年12月14日 17:17
國泰航空（0293）公布11月客貨運量數據，載客約7萬人次，按年升85.2％，但仍較疫情前2019年同期跌97.3％。收入乘客千米數按年升87.1％，但仍較疫情前2019年同期跌96％。乘客運載率升8.2個百分點至26.8％。首11個月載客人次按年跌86.4％，運力跌65.1％，收入乘客千米數則跌82.1%。
顧客及商務總裁林紹波表示，上月的客運業務持續面對「極大挑戰」，月內美國及澳洲重開邊境，國泰已增加航班班次以滿足需求。此外，公司亦把握若干亞洲區內的出行需求，並重啟馬德里和米蘭航班。整體而言，11月的客運運力按月微增，大約相當於疫情前同期客運運力的12%。但是，林紹波又表示，主要自香港及中國內地前往英國的留學生需求顯著減少，影響整體客運量，上月的日均載客量較10月份減少5%。
貨運方面，月內運載13.53萬公噸貨物，按年升15.8％，但仍較疫情前跌23.9％，貨物收入噸千米數按年上升15.5%，但較疫情前同期跌14%。運載率上升4.3個百分點至82.6%。林紹波稱，11月繼續為貨運高峰期，整體航空貨運需求依然非常強勁，加上亦運載通常經由船運的貨物，反映零售商需要補充庫存以滿足消費者需求。林紹波又稱，月內運作了相當於疫情前的71％貨運運力，包括破紀錄的1035對只載貨客機航班為顧客提供更多運力。
林紹波預計，貨運高峰期將持續至整個12月份，計劃於月內全面運作所有貨機航班，並會保持靈活規劃貨運航班安排，以應對持續的營運挑戰。林紹波指，今年將近年結，國泰的業務尤其是客運業務方面，依然面對重重挑戰，Omicron變種病毒的出現進一步影響顧客於節慶假期外遊的意慾，此外，公司按照原訂計劃營運航班的能力續受制於近期的旅遊限制，包括香港特區政府收緊多個主要市場的檢疫要求，以及隨後的運營限制。因此，國泰調整12月的航班安排，擬於月內營運不多於疫情前12%的客運運力。林紹波又指，我們會繼續密切關注情況發展，以編訂1月份及其後的航班安排。
國泰今日收報6.37元，全日跌1.5％。
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