瑞銀金弘毅料明年或約20家中概股部署來港上市
文章日期：2021年12月14日 17:40
人工智能企業商湯科技被美國納入黑名單，導致要延遲上市，瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，相信其他欲上市的科技企業沒如商湯般被視為敏感，不會面對相類問題，但由於過去兩年香港有大量公司上市，而今年恒指跌了許多，投資者整體心態相對謹慎，故認為明年上半年新股活動會放慢，待投資者消化後，或年中、下半年復蘇。
對於中概股在美面臨退市風險，金表示，現美國約有240多家中概股，總市值9.2萬億港元，其中17家但佔上述總市值69%在港有二次上市，故從市值而言已解決大部分問題。未在香港上市但符合香港上市條例約有50多家，佔上述總市值的約30%，明年可能該批企業當中或有很多選擇來港上市，個人粗略估計可能約10至20家明年有興趣來港上市，至於剩餘170多家公司只佔總市值2%，現未符合來港上市條例，若要尋求回流方案，或許它們會先退市做重組，再來港或內地的科創板上市。
瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉認為，美國證交會近期宣布通過修訂《外國公司問責法》，沒滿足相關法規要求準則的公司可被除牌，她相信這會為香港上市帶來更多機遇，估計明年多這類企業以香港作上市地。
內房債務違約問題備受關注。瑞銀中國債務資本市場部主管王然表示，明年大中華區G3貨幣（美元、歐元、日圓）債券贖回總量約2220億美元，當中上半年佔約1130億美元。中國地產高收益債方面，不計已違約發行人的尚欠債券（outstanding bonds），明年上半年、下半年贖回規模分別約190億、160億美元。他認為整體行業風險下降、趨穩定，但明年上半年的贖回小高峰，或有個體房企還會面臨更多困難。
至於今年下半年有否投資機構一刀切不再投資中國地產高收益債券，王指，從所接觸投資者情況看，都理性看待市場波動，投資策略確有調整，例如減少倉位、增加更高評級高質量債券持倉。
瑞銀又認為，雖然內地推出穩定房產行業措施，明年仍需時間回復投資者信心。此外，明年利率方面的風險亦包括本周料聯儲加快收水、市場預期明年下半年首度加息。
記者：胡學能
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