上交所又要求世茂股份對比世茂服務及其在物業管理業務方面的資源積累、運營能力，以及世茂服務與目標資產的盈利能力，結合公司及目標公司的經營計劃，說明是次交易是否有利於上市公司（世茂股份）的後續經營發展，進而說明交易的必要性。

此外，上交所還要求世茂股份交代交易對價公允性，補充披露評估方法的選取、主要假設、評估參數的取值及確定依據、評估過程等﹔以及結合標的資產所處行業、歷史經營情況、主要資產情況、評估參數選取、未來盈利預測、可比交易及同行業上市公司估值水平等，補充說明是次交易定價是否客觀、公允。

同時，上交所要求世茂股份就交易安排及潛在關聯交易，是否對擬出售的目標資產否存在往來款項未收回或擔保未解除的情形，如有則需詳細列示借款或擔保期限、金額等基本信息、並說明擬採取的解決方案，目前公司是否對世茂股份商業地產有所依賴，後續對商業地產物業管理服務的採購安排等，其於本月22日前回復。

上交所又提到，近期輿情對公司及控股股東債務事項較為關注，要求公司自查是否存在應披露未披露的事項，審慎評估相關債務對世茂股份的影響，並依規履行信息披露義務。

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