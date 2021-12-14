另外，自即日起六個月內將不會在公開市場進行配售新股。同時，控股股東、非執行董事兼主席楊惠妍亦承諾，基於對公司發展前景的堅定信心及成長價值的認可，同樣6個月內其自身以及由她行使控制權的任何公司，均不會出售其已持有的碧桂園服務股份。

集團又提到自上市至今經營穩健、財務健康、成長迅速，公司之資產、業務、人員、組織、財務資金、管理、經營決策完全獨立，且與碧桂園無任何股權從屬關係。

目前，集團自有資金充沛，將把握市場機會，適時擴張，持續成長。集團管理層皆對發展前景充滿信心。

今次碧服突然公開承諾未來6個月內不與碧桂園進行重大資產出售或收購交易，相信與世茂服務（0873）向同系世茂股份（滬）（600823）以逾16億元人民幣收購商業物管資產有關，因交易遭市場炮轟估值不合理，以及憂慮世茂服務將成為向內房世茂系的財務工具。

事實上，由於碧桂園服務於上市時是經實物分派形式，並作為特別股息派發予股東形式上市，故碧桂園服務實際與碧桂園在架構上不屬於從屬關係，除非是收購或資產交易，否則難以藉此向碧桂園輸血。

不過，集團早於今年8月5日已曾向主要股東、碧桂園聯席主席及碧服主席楊惠妍以1680萬元收購一項商業管理及服務公司。

碧桂園服務今日大跌10.17%，收報47.25元。

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