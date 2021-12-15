美國PPI急升 美股連跌兩日見一周低 道指跌106點
文章日期：2021年12月15日 08:15
美國11月生產者價格（PPI）創下近10%的按年升幅記錄，或預示通脹壓力明年將繼續高企，通脹擔憂在聯儲局決策前夕進一步加劇，美股應聲下跌，三大指數連跌兩日，並見一周低。另外，美國參議院通過將債務上限提高2.5萬億美元的法案，送交眾議院表決。
道瓊斯工業平均指數收跌106點，跌幅0.3%，報35544點。標普500指數收跌34點，跌幅0.75%，報4634點。納斯達克綜合指數收跌175點，或1.14%，報15237點。
微軟跌3.26%，報328.34美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低72點，而高盛升1.09%，報388.82元，貢獻道指27點。
科技股方面，蘋果收市報174.33元，跌0.8%，谷歌母公司Alphabet收市報2878.14元，跌1.31%，亞馬遜收市報3381.83元，跌0.28%，Facebook收市報333.74元，跌0.22%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.84%，報469點。德國DAX指數收跌1.08%，報15453點；法國CAC 40指數跌0.69%，報6895點；英國富時100指數收跌0.18%，報7218點。