美國11月生產者價格（PPI）創下近10%的按年升幅記錄，或預示通脹壓力明年將繼續高企，通脹擔憂在聯儲局決策前夕進一步加劇，美股應聲下跌，三大指數連跌兩日，並見一周低。另外，美國參議院通過將債務上限提高2.5萬億美元的法案，送交眾議院表決。