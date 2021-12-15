港股ADR升70點 夜期低水8點 美期升 亞股個別發展
文章日期：2021年12月15日 08:52
美股向下，港股ADR升70點或0.3%，報23706點，即月恒指夜期升30點，低水8點，報23628點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.29%，折合報458.49元；阿里巴巴（9988）升3.99%，折合報123.44元；美團（3690）升0.26%，折合報246.84元；匯控（0005）升0.7.3%，折合報44.83元；建行（0939）跌0.23%，折合報5.28元。
道期現升0.129%；標期現升0.1%；納期現升0.07%。日股現升0.11%，韓股現跌0.29%，澳股現跌0.5%。
今日焦點股份可留意：
美國擬對中芯國際（0981）施加更嚴厲的制裁。
太陽城集團（1383）售飛機，蝕119萬。
保利協鑫（3800）以折讓2.4%，每股2.49元配售20.36億股，集資淨額49.94億元。
奧園（3883）部分理財產品投資者已陸續收到本息兌付。
百富環球（0327）︰無發現持卡人資料傳輸至支付處理商以外。
綠城服務（2869）向控股股東等收購智能化工程業務。
中海石油化學（3983）向中行認購5億人幣結構性存款產品。
碧服（6098）：半年內不會向母企進行逾2億元人幣交易，期間亦不會配股。
騰訊（0700）知名遊戲程式設計員上周六身故。
融創服務（1516）4300萬回購500萬股。
上交所發函詣問世茂股份售物管業務予世茂服務（0873）交易。
思捷（0330）委任前總警司韋能治為執董，2019年為旺角警區指揮官。
內地吉野家母企合興（0047）通過私有化議案，明年1月底除牌。
楓葉教育（1317）：核數師不發表意見，集團料有1年現金資源營運。
恒騰網絡（0136）換班底，委任陳曦及張強為執董。
國泰（0293）上月載客量升85%，料12月客運運力不多於疫情前12％。
澳門上半年博彩業可疑交易報告達693宗，按年增近五成。
旭通（1826）委任主席、四董事辭任。
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