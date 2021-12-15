恒指高開22點 續低於10天線 嗶哩嗶哩創上市新低
文章日期：2021年12月15日 09:24
恒指今早高開22點或0.1%，報23658點，成交金額24億元；國指今早高開8點或0.11%，報8427點。恒生科技指數開市報5863點，跌0.36%。
藍籌32隻升，23隻下跌，9隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.95%，報122.2元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）跌1.43%，報456.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，21隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報122.2元，升2.95%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見415.6元，開市報415.6元，跌4.37%。
恒指續低於10天線(23838.47點)，科指同樣續低於10天線(5951.83點)。
恒大（3333）多幅不動產權證書 被海南省海口市作廢。開市報1.57元，跌1.88%。
美國擬對中芯國際（0981）施加更嚴厲的制裁。開市報19.6元，跌2%。
太陽城集團（1383）售飛機，蝕119萬。開市報0.14元，升4.48%。
保利協鑫（3800）以折讓2.4%，每股2.49元配售20.36億股，集資淨額49.94億元。開市報2.79元，升9.41%。
奧園（3883）部分理財產品投資者已陸續收到本息兌付。開市報1.59元，升1.27%。
百富環球（0327）︰無發現持卡人資料傳輸至支付處理商以外。開市報5.57元，升0.36%。
綠城服務（2869）向控股股東等收購智能化工程業務。開市報7.6元，升0.8%。
中海石油化學（3983）向中行認購5億人幣結構性存款產品。開市報2.15元，升2.38%。
碧服（6098）：半年內不會向母企進行逾2億元人幣交易，期間亦不會配股。開市報48.3元，升2.22%。
騰訊（0700）知名遊戲程式設計員上周六身故。開市報459.6元，跌0.04%。
融創服務（1516）4300萬回購500萬股。開市報8.67元，升0.7%。
上交所發函詣問世茂股份售物管業務予世茂服務（0873）交易。開市報4.94元，升2.07%。
思捷（0330）委任前總警司韋能治為執董，2019年為旺角警區指揮官。無成交，報0.65元。
內地吉野家母企合興（0047）通過私有化議案，明年1月底除牌。創52周高，見0.079元，開市報0.079元，升3.95%。
楓葉教育（1317）：核數師不發表意見，集團料有1年現金資源營運。開市報0.7元，跌2.78%。
恒騰網絡（0136）換班底，委任陳曦及張強為執董。開市報3.03元，升0.33%。
國泰（0293）上月載客量升85%，料12月客運運力不多於疫情前12％。開市報6.37元，無升跌。
澳門上半年博彩業可疑交易報告達693宗，按年增近五成。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報8.73元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報4.3元，無升跌；澳博（0880）開市報5.04元，升0.8%；永利澳門（1128）開市報5.8元，升2.84%；銀河娛樂（0027）開市報39.65元，升0.13%；金沙中國（1928）開市報17.1元，跌0.47%。
旭通（1826）委任主席、四董事辭任。無成交，報0.146元。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.3元，開市報1.3元，升1.56%；合興（0047）創52周高，見0.079元，開市報0.079元，升3.95%。
破底股方面
破底股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見415.6元，開市報415.6元，跌4.37%；百勝中國（9987）創上市新低，見384元，開市報384元，跌0.83%；大新銀行（2356）見52周低6.62元，開市報6.62元，無升跌；深圳國際（0152）見52周低7.81元，開市報7.81元，跌0.38%；遠東宏信（3360）見52周低6.56元，開市報6.56元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，保利協鑫（3800）開市報2.79元，升9.41%；花樣年（1777）開市報0.375元，升8.7%；寶寶樹集團（1761）開市報0.9元，升8.43%；泰凌醫藥（1011）開市報0.075元，升7.14%；太陽城集團（1383）開市報0.14元，升4.48%；合興（0047）創52周高，見0.079元，開市報0.079元，升3.95%；中駿商管（0606）開市報3.55元，升3.2%；阿里巴巴（9988）開市報122.2元，升2.95%。
下跌異動股，包括，冠軍科技集團（0092）開市報0.105元，跌9.48%；企展控股（1808）開市報0.079元，跌9.2%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見415.6元，開市報415.6元，跌4.37%；百濟神州（6160）開市報168.3元，跌4.05%；汽車之家（2518）開市報58元，跌3.81%；鴻承環保科技（2265）開市報0.85元，跌3.41%；海倫司（9869）開市報20.1元，跌3.13%；海爾智家（6690）開市報32元，跌3.03%。
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