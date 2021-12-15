按月比較，11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平。其中，北京和上海按月分別上漲0.3%和0.2%，廣州下降0.6%，深圳持平。一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.2%、0.1%、0.5%和0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月均下降0.4%，降幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

按年比較，11月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.8%和5.8%，漲幅比上月分別回落0.2和0.9個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.3%和2.0%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲1.4%和0.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。

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