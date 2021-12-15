內地11月70個大中城市商品住宅售格按月下降
文章日期：2021年12月15日 09:37
國統局公佈商品住宅銷售價格變動情況，國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，11月份，70個大中城市商品住宅銷售價格按月延續下降態勢，按年漲幅持續回落。
按月比較，11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平。其中，北京和上海按月分別上漲0.3%和0.2%，廣州下降0.6%，深圳持平。一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.2%、0.1%、0.5%和0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月均下降0.4%，降幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。
按年比較，11月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.8%和5.8%，漲幅比上月分別回落0.2和0.9個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.3%和2.0%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲1.4%和0.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。
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