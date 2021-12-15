該報對華為百多份機密演示文稿進行審查。文稿展示了華為的技術如何協助政府機構透過聲音辨識個人、監控特定政治人物、管理意識形態再教育與囚犯勞動計劃，並協助零售商使用臉部辨識追蹤消費者。惟有關訊息已經在去年年底遭移除。

此外，文稿亦清楚了解華為在中國的5項監控項目的角色與合作夥伴，包括錄音分析、拘留中心監控、政治人物的位置跟蹤、新疆地區警察監控以及員工與客戶的企業追蹤。

報道指，不少文稿的標註時間為2014年9月23日，並在2019或2020年進行修改。稿件最後標明「華為技術有限公司」版權所有，日期從2016年到2018年。截至本月為止，部分監控產品已被列入華為網站目錄，部分已經遭到刪除，但仍以華為合作伙伴公司品牌名稱出現在今年的政府採購文件或專利申請中。

華為透過聲明表示，對報道所指的計劃毫不知情，「與所有其他主要服務供應商一樣，華為提供符合業界通用標準的雲端服務」。聲明亦指出，華為並未開發或銷售針對任何特定人群的系統，並要求所有業務部門與合作伙伴遵守適用的法律與商業道德，「保護隱私是我們的首要任務」。

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