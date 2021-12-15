港元現報7.8015元貶值5點子，曾貶值最多7點子，報7.8017元，亦曾升值最多2點子，報7.8008元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.06點子至0.03958%；1星期HIBOR升0.17點子至0.05691%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.0644%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至0.25732%；6個月期HIBOR跌0.17點子至0.3206%；12個月期HIBOR升0.38點子至0.43369%。

美元指數現報96.531貶值0.04點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.10975%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0948%，連續6日收窄，利差是2021年12月03日後最低，當日差距為0.0886%。

對上一次連續6日收窄，是2021年6月17日，當日利差報-0.0039%。

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