港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見近一周低
文章日期：2021年12月15日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.06點子至0.20458%，是12月6日後最低，當日報0.20054%。對上一次連跌3日是9月24日，當日拆息報0.06161%。
港元現報7.8015元貶值5點子，曾貶值最多7點子，報7.8017元，亦曾升值最多2點子，報7.8008元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.06點子至0.03958%；1星期HIBOR升0.17點子至0.05691%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.0644%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至0.25732%；6個月期HIBOR跌0.17點子至0.3206%；12個月期HIBOR升0.38點子至0.43369%。
美元指數現報96.531貶值0.04點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.10975%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0948%，連續6日收窄，利差是2021年12月03日後最低，當日差距為0.0886%。
對上一次連續6日收窄，是2021年6月17日，當日利差報-0.0039%。
其他報道
「女股神」Cathie Wood再警告未來一年最大風險是通縮