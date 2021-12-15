恒指半日升48點 北水連續16日淨流入 阿里、匯控撐市 騰訊美團向下
文章日期：2021年12月15日 12:10
美國通脹增聯儲局收水憂慮，恒指今早高開22點後曾倒跌69點，內地連串數據好壞參半，無礙恒指轉升最多109點，半日高低波幅179點。
恒指半日升48點或0.21%，報23684點，成交金額556億元；國指跌7點或0.09%，報8411點。恒生科技指數收報5853點，跌0.54%。
藍籌34隻升，26隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.37%，收報122.7元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌3.42%，收報121.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報122.7元，升3.37%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見44.75元，收報45.2元，跌6.51%。
恒指續受制於10天線(23841.16點)、科指同樣受制於10天線(5950.78點)。
北水南下合計淨流入20.95億元，較上日增加23.29%，連續第16日流入，累計流入340.3億元，對上一次連續16日淨流入是1月13日。南水北上合計淨流入3.1億元人民幣，較上日減少94.86%，連續第11日流入，累計流入757.78億元。
阿里、匯控撐市 騰訊美團向下。騰訊（0700）收報459元，跌0.17%；阿里巴巴（9988）收報122.7元，升3.37%；美團（3690）收報243.6元，跌1.06%；匯控（0005）收報45.15元，升1.46%。
康希諾稱（6185）疫苗有效防禦Omicron。收報177.5元，升10.04%。
世茂（0813）一境內債再跌24%，曾盤中停牌。見52周低5.22元，收報5.53元，跌2.47%。
高院頒令壹傳媒（0282）清盤。停牌。其他傳媒股方面，毛記葵涌（1716）收報0.52元，升1.96%；鳳凰衞視（2008）收報0.46元，升1.1%；萬華媒體（0426）收報0.185元，無升跌；有線（1097）收報0.068元，跌2.86%；電視廣播（0511）收報4.46元，升0.68%；星島（1105）收報0.5元，無升跌；經濟日報（0423）收報1.26元，跌0.79%；世界華文媒體（0685）收報0.305元，無升跌；東方（0018）收報0.67元，跌1.47%。
內地11月70個大中城市商品住宅售格按月下降。內房個別發展，多隻創新低，藍籌內房中海外（0688）收報18.76元，升1.85%；潤地（1109）收報33.4元，升2.77%；碧桂園（2007）收報7.1元，升2.01%；龍湖（0960）收報38.35元，升0.26%。
恒大（3333）多幅不動產權證書，被海南省海口市作廢。另，恒大被要求暫停資產處置以摸清情況。創上市新低，見1.53元，收報1.62元，升1.25%。
美國擬對中芯國際（0981）施加更嚴厲的制裁。收報19.54元，跌2.3%。
太陽城集團（1383）售飛機，蝕119萬。收報0.133元，跌0.75%。
保利協鑫（3800）以折讓2.4%，每股2.49元配售20.36億股，集資淨額49.94億元。收報2.84元，升11.37%。
奧園（3883）部分理財產品投資者已陸續收到本息兌付。收報1.62元，升3.18%。
百富環球（0327）︰無發現持卡人資料傳輸至支付處理商以外。收報5.7元，升2.7%。
綠城服務（2869）向控股股東等收購智能化工程業務。收報7.33元，跌2.79%。
中海石油化學（3983）向中行認購5億人幣結構性存款產品。收報2.13元，升1.43%。
碧服（6098）：半年內不會向母企進行逾2億元人幣交易，期間亦不會配股。收報48.5元，升2.65%。
騰訊（0700）知名遊戲程式設計員上周六身故。收報459元，跌0.17%。
融創服務（1516）4300萬回購500萬股。收報8.72元，升1.28%。
上交所發函詣問世茂股份售物管業務予世茂服務（0873）交易。創上市新低，見4.67元，收報4.98元，升2.89%。
思捷（0330）委任前總警司韋能治為執董，2019年為旺角警區指揮官。收報0.67元，升3.08%。
內地吉野家母企合興（0047）通過私有化議案，明年1月底除牌。創52周高，見0.08元，收報0.079元，升3.95%。
楓葉教育（1317）：核數師不發表意見，集團料有1年現金資源營運。平上市低位0.66元，收報0.66元，跌8.33%。
恒騰網絡（0136）換班底，委任陳曦及張強為執董。收報2.95元，跌2.32%。
國泰（0293）上月載客量升85%，料12月客運運力不多於疫情前12％。收報6.49元，升1.88%。
澳門上半年博彩業可疑交易報告達693宗，按年增近五成。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報9.17元，升5.04%；美高梅中國（2282）收報4.53元，升5.35%；澳博（0880）收報5.1元，升2%；永利澳門（1128）收報5.84元，升3.55%；銀河娛樂（0027）收報40.4元，升2.02%；金沙中國（1928）收報17.36元，升1.05%。
旭通（1826）委任主席、四董事辭任。收報0.146元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.31元，收報1.31元，升2.34%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.52元，收報6.44元，升1.1%；旺旺（0151）創52周高，見7.09元，收報7.07元，升1%；合興（0047）創52周高，見0.08元，收報0.079元，升3.95%；華潤電力（0836）創52周高，見26.8元，收報26.75元，升7.43%；華能國電（0902）創52周高，見4.98元，收報4.94元，升7.39%；TOM集團（2383）創52周高，見1.03元，收報0.99元，升3.13%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.53元，收報2.55元，跌3.04%；世茂服務（0873）創上市新低，見4.67元，收報4.98元，升2.89%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.79元，收報2.86元，跌1.04%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.36元，收報3.44元，無升跌；合景悠活（3913）創上市新低，見3.13元，收報3.24元，跌3.86%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.88元，收報0.89元，跌2.2%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.18元，收報5.18元，跌5.47%；恒大（3333）創上市新低，見1.53元，收報1.62元，升1.25%；禹洲（1628）創上市新低，見0.69元，收報0.7元，無升跌；融信中國（3301）創上市新低，見2.79元，收報2.86元，升2.14%；寶龍地產（1238）見52周低3.96元，收報4.13元，升1.23%；融創（1918）見52周低11.74元，收報12.18元，跌1.46%；招商局置地（0978）見52周低0.74元，收報0.75元，跌1.32%；新城發展（1030）見52周低4.85元，收報5.03元，升2.65%；龍光地產（3380）見52周低5.84元，收報6.02元，無升跌；世茂集團（0813）見52周低5.22元，收報5.53元，跌2.47%；雅居樂（3383）見52周低4.11元，收報4.29元，升2.63%；富力（2777）見52周低3.68元，收報3.84元，升3.5%；中駿集團（1966）見52周低1.92元，收報1.96元，無升跌；景瑞（1862）見52周低1.73元，收報1.8元，跌2.17%；越秀房託（0405）見52周低3.21元，收報3.22元，跌0.92%。
內需股破底，包括，民生教育（1569）創上市新低，見0.89元，收報0.9元，跌5.26%；百勝中國（9987）創上市新低，見375.4元，收報375.6元，跌3%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.27元，收報3.28元，跌0.61%；安能物流（9956）創上市新低，見8.39元，收報8.4元，跌2.89%；小米（1810）見52周低18.14元，收報18.22元，跌1.19%；宇華教育（6169）見52周低2.89元，收報2.9元，跌2.68%；中國科培（1890）見52周低3.24元，收報3.25元，跌2.69%。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見4.09元，收報4.1元，跌1.68%；諾輝健康（6606）創上市新低，見24.05元，收報24.15元，跌3.59%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見486元，收報490元，跌3.16%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.455元，收報0.47元，升2.17%；堃博醫療（2216）創上市新低，見8.38元，收報8.43元，跌3.55%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.2元，收報3.22元，跌0.92%；威高股份（1066）見52周低10.32元，收報10.42元，跌0.76%；錦欣生殖（1951）見52周低8.9元，收報9.04元，跌1.09%；愛康醫療（1789）見52周低6.11元，收報6.24元，跌2.5%；華潤醫療（1515）見52周低4.38元，收報4.45元，跌1.98%。
科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見412.2元，收報415.6元，跌4.37%；萬國數據（9698）創上市新低，見44.75元，收報45.2元，跌6.51%；雲音樂（9899）創上市新低，見150.4元，收報150.9元，跌3.27%。
本地股破底，包括，香港科技探索（1137）見52周低7.57元，收報7.65元，跌1.8%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.62元，收報0.62元，無升跌；大快活（0052）見52周低16.1元，收報16.14元，無升跌；太興（6811）見52周低1.35元，收報1.37元，升1.48%。
異動股
上升異動股，包括，寶寶樹集團（1761）收報1.13元，升36.14%；PLATT NERA（1949）收報0.226元，升17.1%；保利協鑫（3800）收報2.84元，升11.37%；威華達（0622）收報0.62元，升10.71%；康希諾生物（6185）收報177.5元，升10.04%；第一服務（2107）收報1.78元，升9.2%；中國能源建設（3996）收報1.43元，升9.16%；華電國際（1071）收報3.42元，升8.92%；彩生活（1778）收報1.14元，升8.57%；北京汽車（1958）收報3.61元，升8.08%；專業旅運（1235）收報0.243元，升8%。
下跌異動股，包括，火幣科技（1611）收報8.9元，跌16.82%；中國環保科技（0646）收報0.7元，跌12.5%；澳洲成峰高教（1752）收報0.195元，跌9.3%；楓葉教育（1317）平上市低位0.66元，收報0.66元，跌8.33%；三巽控股（6611）收報3.54元，跌8.29%；都市麗人（2298）收報0.6元，跌7.69%；聯眾（6899）收報0.465元，跌7%；騰盛博藥（2137）收報34.5元，跌6.63%；萬國數據（9698）創上市新低，見44.75元，收報45.2元，跌6.51%；三葉草生物（2197）收報12.86元，跌6.4%；南戈壁（1878）收報1.18元，跌6.35%。