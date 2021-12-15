陸委會稱，「港版國安法」實施以來，相關方面大舉引用該法拘捕香港民主、社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論、出版等各領域之自由權利，此種罔顧人民權利之作為，不僅已引起國際社會嚴重關切，更不見容於國內外民意。

陸委會續稱，對於近期外界及民間團體提出香港相關方面執意以「港版國安法」凍結香港壹傳媒資產並強制清算，除傷害原有股東權益，恐使台灣蘋果日報員工個資、新聞資料庫等遭不當利用，致台籍員工及相關人士可能面臨追訴風險，及相關個資與隱私恐受侵犯之擔憂。本會強調，人身自由、言論自由、個人隱私保護等，都是憲法保障之人民基本權利，特別是個人資料之保護，凡新聞媒體事業基於報導之特定目的而蒐集的個人資料，其相關處理及利用均須嚴格遵守法律限制，以防止個人資料之洩漏或遭不法濫用。倘若蒐集之特定目的消失，亦應依法刪除、停止處理或利用該項資料。

香港律政司代表今早於庭外表示，今日完成壹傳媒在香港的清盤程序，至於有關台灣《蘋果日報》的業務去向，要視乎壹傳媒的公司架構，並由法庭委任的兩名臨時清盤人全權處理。

台灣公民團體昨日在台蘋大樓外舉辦晚會聲援，呼籲蘋果日報勿將採訪個資及資料提交給港府及清算人，以免國人遭「港版國安法」追訴。民進黨立委范雲認為，如果清算人來台取得台灣《蘋果日報》龐大個人資料，等於中國可以利用《國安法》威脅台灣人。台灣記者協會常務委員李志德呼籲政府，採取行動阻止「台蘋」個資落入中國手中。

台灣香港協會理事長桑普認為，相關的法律規定，涉及到言論自由、個人私隱的問題，台灣《蘋果日報》是不得交出有關的資料，文化部可以制止的。同時也希望他將有關的資料，不是予以信託託管，或者給區法院去做加密甚到永久的保存。

RFA報道，據知，經濟民主連合和台灣人權促進會將會在周三前往文化部遞交陳情書，呼籲台灣當局禁止跨境傳輸台灣《蘋果日報》和《壹週刊》的資料。

壹傳媒目前仍在停牌，停牌前報0.29元。

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