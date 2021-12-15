富力於該份債券文件中指出，2021年下半年內房和資本市場出現拐點。受到銀行貸款減少向房地產開發貸款，導致內房企獲得境內資本的機會減少。以及買家按揭減少，及買家憂慮內房完成項目的能力，導致賣樓減少。不利的離岸資本市場對上述境內事件的反應，導致富力獲得離岸資本變得困難，限制其獲得資金的來源，以應對即將到來的到期日。

集團表示，雖然早於12月7日已公告，集團正致力於產生足夠的離岸現金流，以滿足其離岸財務承諾，但尚有數項里程碑需實現以實現其財務承諾。惟現時無法保證富力將能夠完成這些里程碑計劃，並可能對其離岸流動性產生不利影響。

富力指，在過去的12至18個月中，管理層展示了其決心和承諾，以減輕近期不利市場條件的影響，包括通過節約開支、減購土儲、資產出售和抓緊融資機會。特別是集團及其主要股東已處置某些資產以滿足合約承諾，例如出售廣州國際機場富力綜合物流園的30%權益及富力物管的股權等，以改善集團的流動性。而作為努力的一部分，公司正尋求將其債務期限延期，以改善現金流管理，並正在向票據持有人尋求將其票據延期，以改善富力整體財務狀況，及財務穩定性。若上述的徵求未能成功完成，公司可能不能在2022年1月13日到期時全額贖回票據。

在文件發出後，富力暫時仍升0.54%，報3.73元，早市曾高見3.88元。富力的一筆境內債「16富力04」即見插水，暫跌22.67%，暫報46.01元，已於1點29分觸發盤中停牌，將於1時59分復牌；至中午2時22分，跌幅收窄至7%。

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