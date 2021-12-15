恒指今早高開22點，早市未受內地好壞參半數據影響，曾倒升最多109點，但制裁消息拖累，大市倒跌最多310點，高低波幅420點。

恒指收市跌215點或0.91%，報23420點，成交金額1277億元，較上日增加6.46%；國指跌75點或0.9%，報8342點。恒生科技指數收報5795點，跌1.52%。

藍籌27隻升，33隻下跌，4隻無升跌。百威（1876）升2.46%，收報20.8元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌19.24%，收報79.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報121元，升1.94%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見44.15元，收報44.35元，跌8.27%。

恒指續低於10天線(23814.74點)，科指續低於10天線(5945.02點)。

北水南下合計淨流入34.75億元，較上日增加104.52%，連續第16日流入，累計流入354.1億元，對上一次連續16日淨流入是1月13日。南水北上合計淨流入7.52億元人民幣，較上日減少87.53%，連續第11日流入，累計流入762.21億元。

午後消息股表現

憂美制裁，藥明系股份急挫。藥明康德（2359）：經營情況一切正常。收報130.8元，跌19.06%。藥明生物（2269）見52周低73.65元，收報79.1元，跌19.24%。藥明巨諾（2126）收報11.2元，跌11.11%。

藥明生物（2269）曾跌最多24.81%，創上市以來最大跌幅，午後低見73.65元，是2020年11月27日73.55元後最低。今日收市價79.1元，是2020年12月14日後收市新低，當日報78.2元。

連跌4日，累計跌25.9元，對上一次連跌4日是2021年11月23日。

其他生科股亦急跌。榮昌生物（9995）收報76.75元，跌17.34%；東曜藥業（1875）收報4.37元，升12.05%。

富力（2777）尋求兩筆境外債延期，否則明年1月無法如期兌付見52周低3.5元，收報3.6元，跌2.96%。

佳兆業（1638）境外債權人擬收購其不良銀行貸款，助穩境內債價。佳兆業仍停牌，系內股份個別發展，佳兆業美好（2168）見52周低11.52元，收報11.68元，跌0.68%；佳兆業健康（0876）收報0.084元，升1.2%；佳兆業資本（0936）收報0.295元，無升跌。

栢能（1263）發盈喜，料全年純利增逾8倍。創上市新高，見17.96元，收報16.36元，升7.63%。

今早及隔晚消息股表現

康希諾稱（6185）疫苗有效防禦Omicron。收報165.3元，升2.48%。

世茂（0813）一境內債再跌24%，曾盤中停牌。見52周低5.22元，收報5.53元，跌2.47%。

高院頒令壹傳媒（0282）清盤。壹傳媒續停牌，其他傳媒股個別展，毛記葵涌（1716）收報0.52元，升1.96%；鳳凰衞視（2008）收報0.46元，升1.1%；萬華媒體（0426）收報0.18元，跌2.7%；有線（1097）收報0.068元，跌2.86%；電視廣播（0511）收報4.47元，升0.9%；星島（1105）收報0.5元，無升跌；經濟日報（0423）收報1.26元，跌0.79%；世界華文媒體（0685）收報0.305元，無升跌；東方（0018）收報0.67元，跌1.47%。

內地11月70個大中城市商品住宅售格按月下降。多隻內房破底，藍籌內房普遍向上，中海外（0688）收報18.38元，跌0.22%；潤地（1109）收報32.75元，升0.77%；龍湖（0960）收報38.8元，升1.44%；碧桂園（2007）收報7.04元，升1.15%。

恒大（3333）多幅不動產權證書，被海南省海口市作廢。另，恒大被要求暫停資產處置以摸清情況。創上市新低，見1.53元，收報1.55元，跌3.13%。

美國擬對中芯國際（0981）施加更嚴厲的制裁。收報18.72元，跌6.4%。

太陽城集團（1383）售飛機，蝕119萬。收報0.129元，跌3.73%。

保利協鑫（3800）以折讓2.4%，每股2.49元配售20.36億股，集資淨額49.94億元。收報2.89元，升13.33%。

奧園（3883）部分理財產品投資者已陸續收到本息兌付。收報1.59元，升1.27%。

百富環球（0327）︰無發現持卡人資料傳輸至支付處理商以外。收報5.84元，升5.23%。

綠城服務（2869）向控股股東等收購智能化工程業務。收報7.32元，跌2.92%。

中海石油化學（3983）向中行認購5億人幣結構性存款產品。收報2.1元，無升跌。

碧服（6098）：半年內不會向母企進行逾2億元人幣交易，期間亦不會配股。收報48.15元，升1.9%。

騰訊（0700）知名遊戲程式設計員上周六身故。收報455.8元，跌0.87%。

融創服務（1516）4300萬回購500萬股。創上市新低，見8.34元，收報8.4元，跌2.44%。

上交所發函詣問世茂股份售物管業務予世茂服務（0873）交易。創上市新低，見4.67元，收報4.86元，升0.41%。

思捷（0330）委任前總警司韋能治為執董，2019年為旺角警區指揮官。收報0.66元，升1.54%。

內地吉野家母企合興（0047）通過私有化議案，明年1月底除牌。創52周高，見0.08元，收報0.08元，升5.26%。

楓葉教育（1317）：核數師不發表意見，集團料有1年現金資源營運。創上市新低，見0.63元，收報0.64元，跌11.11%。

恒騰網絡（0136）換班底，委任陳曦及張強為執董。收報2.86元，跌5.3%。

國泰（0293）上月載客量升85%，料12月客運運力不多於疫情前12％。收報6.42元，升0.78%。

澳門上半年博彩業可疑交易報告達693宗，按年增近五成。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報9.08元，升4.01%；美高梅中國（2282）收報4.4元，升2.33%；澳博（0880）收報5.06元，升1.2%；永利澳門（1128）收報5.69元，升0.89%；銀河娛樂（0027）收報39.95元，升0.88%；金沙中國（1928）收報17.1元，跌0.47%。

旭通（1826）委任主席、四董事辭任。收報0.16元，升9.59%。

破頂股表現

破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.15元，收報2.13元，升12.11%；栢能集團（1263）創上市新高，見17.96元，收報16.36元，升7.63%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.33元，收報1.31元，升2.34%；北京汽車（1958）創52周高，見3.85元，收報3.85元，升15.27%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.52元，收報6.4元，升0.47%；旺旺（0151）創52周高，見7.09元，收報7.02元，升0.29%；合興（0047）創52周高，見0.08元，收報0.08元，升5.26%；華潤電力（0836）創52周高，見26.8元，收報26.1元，升4.82%；華能國電（0902）創52周高，見4.98元，收報4.85元，升5.43%；TOM集團（2383）創52周高，見1.03元，收報0.97元，升1.04%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見4.67元，收報4.86元，升0.41%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.78元，收報2.79元，跌3.46%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.95元，收報2.98元，無升跌；融創服務（1516）創上市新低，見8.34元，收報8.4元，跌2.44%；越秀服務（6626）創上市新低，見3元，收報3.13元，跌4.57%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.36元，收報3.42元，跌0.58%；合景悠活（3913）創上市新低，見3.03元，收報3.11元，跌7.72%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.88元，收報0.9元，跌1.1%；京城佳業（2210）創上市新低，見4.93元，收報4.95元，跌9.67%；恒大（3333）創上市新低，見1.53元，收報1.55元，跌3.13%；禹洲（1628）創上市新低，見0.66元，收報0.66元，跌5.71%；融信中國（3301）創上市新低，見2.77元，收報2.81元，升0.36%；合景泰富（1813）見52周低5.08元，收報5.25元，跌1.69%；寶龍地產（1238）見52周低3.96元，收報4.03元，跌1.23%；融創（1918）見52周低11.74元，收報11.84元，跌4.21%；招商局置地（0978）見52周低0.72元，收報0.72元，跌5.26%；新城發展（1030）見52周低4.85元，收報4.89元，跌0.2%；龍光地產（3380）見52周低5.8元，收報5.84元，跌2.99%；世茂集團（0813）見52周低5.22元，收報5.53元，跌2.47%；雅居樂（3383）見52周低4.11元，收報4.15元，跌0.72%；時代中國（1233）見52周低3.86元，收報3.86元，跌1.78%；富力（2777）見52周低3.5元，收報3.6元，跌2.96%；中駿集團（1966）見52周低1.92元，收報1.96元，無升跌；景瑞（1862）見52周低1.73元，收報1.81元，跌1.63%。

醫療醫藥股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.4元，收報2.44元，跌7.22%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.93元，收報4.02元，跌3.6%；諾輝健康（6606）創上市新低，見23.8元，收報24元，跌4.19%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.5元，收報5.53元，升0.18%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見474.2元，收報477元，跌5.73%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見6.12元，收報6.25元，跌9.29%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見3.39元，收報3.46元，升1.17%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.45元，收報0.47元，升2.17%；優趣匯（2177）創上市新低，見4.2元，收報4.49元，跌2.39%；藥明生物（2269）見52周低73.65元，收報79.1元，跌19.24%；信達生物（1801）見52周低53.15元，收報56.65元，跌9.86%；亞盛醫藥（6855）見52周低24.7元，收報25元，跌8.26%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.086元，無升跌；中生製藥（1177）見52周低5.21元，收報5.3元，跌5.02%；國藥控股（1099）見52周低16.22元，收報16.38元，跌1.09%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.05元，收報3.07元，跌5.54%；威高股份（1066）見52周低9.99元，收報10.06元，跌4.19%。

內需股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.63元，收報0.64元，跌11.11%；民生教育（1569）創上市新低，見0.86元，收報0.86元，跌9.47%；百勝中國（9987）創上市新低，見374.4元，收報378.8元，跌2.17%；小米（1810）見52周低17.68元，收報18元，跌2.39%；宇華教育（6169）見52周低2.78元，收報2.8元，跌6.04%；中國科培（1890）見52周低3.15元，收報3.18元，跌4.79%；新高教（2001）見52周低3.02元，收報3.13元，跌0.32%。

科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見408.4元，收報414.4元，跌4.65%。

異動股

上升異動股，包括，寶寶樹集團（1761）收報1.25元，升50.6%；PLATT NERA（1949）收報0.224元，升16.06%；北京汽車（1958）創52周高，見3.85元，收報3.85元，升15.27%；保利協鑫（3800）收報2.89元，升13.33%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.15元，收報2.13元，升12.11%；東曜藥業（1875）收報4.37元，升12.05%；第一服務（2107）收報1.82元，升11.66%；華寶國際（0336）收報15.86元，升11.38%；遊萊互動（2022）收報0.09元，升11.11%；樂透互娛（8198）收報0.44元，升10%。

下跌異動股，包括，藥明生物（2269）見52周低73.65元，收報79.1元，跌19.24%；藥明康德（2359）收報130.8元，跌19.06%；榮昌生物（9995）收報76.75元，跌17.34%；澳洲成峰高教（1752）收報0.182元，跌15.35%；火幣科技（1611）收報9.06元，跌15.33%；中國環保科技（0646）收報0.68元，跌15%；聯眾（6899）收報0.435元，跌13%；金斯瑞（1548）收報34.6元，跌11.17%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.63元，收報0.64元，跌11.11%。

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