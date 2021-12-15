信安表示，新基金於香港註冊，相對風險程度屬低至中，可供本地居民及大灣區內地居民投資。作為跨境理財南向通的投資產品，新基金具有目前市場上未見的獨有特色，可有助捕捉商機。新基金亦提供不同的股份類別，包括各種添利類單位，為希望每月獲得更高潛在收益的投資者達致理想的收益水平。

信安投資及退休金行政總裁程浩賢表示，有潛在定期派息的投資產品可以提高退休保障，有助退休人士維持生活水平並對增加個人的財務穩健性。他又表示，投資ESG並不等於要犧牲投資回報，反而ESG指數表現或可勝過傳統的非ESG指數。

其他報道

藥明、騰訊拖累 恒指跌215點 下試一周低 4日挫834點 三周最長跌浪

憂美制裁 藥明系股份急挫 藥明康德：經營情況一切正常

滬深三大指數連跌兩個交易日 上證跌13點 創板指失守3500點

生科股或被美國制裁 藥明生物大跌逾20% 生科醫藥全線暴插

美國將把大疆、曠視等6間中企列黑名單

富力尋求兩筆境外債延期 否則明年1月無法如期兌付

【有片：選股王】新型電力系統建設 威勝可以吸納

佳兆業境外債權人擬收購其不良銀行貸款 助穩境內債價

壹傳媒清盤｜陸委會：將保障個資與隱私

栢能發盈喜 料全年純利增逾8倍

Ken Sir籲反對華置私有化 稱持股達否決門檻1/3 作價至少6元才合理

恒指半日升48點 北水連續16日淨流入 阿里、匯控撐市 騰訊美團向下