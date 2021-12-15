信安推亞洲ESG基金 冀吸退休人士投資
文章日期：2021年12月15日 16:29
信安香港宣布將推出兩隻新基金，包括今天推出的「信安可持續亞洲收益基金」，以及即將推出的「信安可持續亞洲資產配置基金」。新基金已獲證監會認可並納入「綠色基金和環境、社會及管治基金（ESG）列表」內，為零售投資者帶來首個本地註冊主題亞洲收益及配置策略的投資機會，或可作為退休前後的收入方案之一。
信安表示，新基金於香港註冊，相對風險程度屬低至中，可供本地居民及大灣區內地居民投資。作為跨境理財南向通的投資產品，新基金具有目前市場上未見的獨有特色，可有助捕捉商機。新基金亦提供不同的股份類別，包括各種添利類單位，為希望每月獲得更高潛在收益的投資者達致理想的收益水平。
信安投資及退休金行政總裁程浩賢表示，有潛在定期派息的投資產品可以提高退休保障，有助退休人士維持生活水平並對增加個人的財務穩健性。他又表示，投資ESG並不等於要犧牲投資回報，反而ESG指數表現或可勝過傳統的非ESG指數。
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