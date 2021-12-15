德勤管理諮詢中國區合夥人（戰略，數據分析與併購）陳煒華表示，研究结果表明，香港的融資生態系统已經步入成長期，初創企業可以在不同的成長階段籌集資金，為延續這一勢頭，香港應加強包括活創科創投基金（ITVF）在内的共同投資計劃，更積極地為高風險，影響力大和具可擴展性的初創企業注人資金，德勤還應該鼓勵更多的私人投資者把握當前絕佳時機，投資於大灣區的企業。

報告又發現，初創人才投入方面，超過40％的初企認同政策具有一定成效，雖然60％的學生表達其創業意向，惟只有33％的人希望到初創企業工作，23％的人有意創立自己的生意，而77％的學生畢業後傾向到大公司工作，這亦是由於香港市民的傳統心態所致，他們傾向於看重工作穩定性。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，香港於金融科技、知識產權、法律基礎、藝術科技等領域擁有優勢，對於各創科企業而言絕對是一個良好的產品試點。德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業領導人陳耀邦則指， 對於北上大灣區開拓市場的科創公司，有不少中介機構幫助其對接稅務、業務等，這亦是各大灣區政府給予各創科企業的優勢。

該報告訪問153名以香港為基地的企業家及初創企業行政人員，以及1382名香港大學生，學生主要為理科及商科背景。

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