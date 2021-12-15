德勤中國、阿里創業者基金研究﹕63％初創企業對拓展大灣區感興趣
文章日期：2021年12月15日 16:33
德勤中國及阿里巴巴創業者基金今日發布聯合研究，報告發現，近60％的受訪者同意香港極具潛力成為亞洲樞紐，主要由於香港與内地及亞洲市場地理上的優勢。同時，約55％的受訪者認為人才是最大挑戰。讓香港有條件成為創新樞紐的五大行業分別為金融科技，健康與醫療，大數據與分析，生物科技，以及電子商務和供應鏈。研究又指出，初創把握政策出台的機遇，紛紛表示有意參與大灣區的發展，63％的受訪初創企業表達強烈意願，希望在未來3年進軍香港以外其他大灣區城市。
德勤管理諮詢中國區合夥人（戰略，數據分析與併購）陳煒華表示，研究结果表明，香港的融資生態系统已經步入成長期，初創企業可以在不同的成長階段籌集資金，為延續這一勢頭，香港應加強包括活創科創投基金（ITVF）在内的共同投資計劃，更積極地為高風險，影響力大和具可擴展性的初創企業注人資金，德勤還應該鼓勵更多的私人投資者把握當前絕佳時機，投資於大灣區的企業。
報告又發現，初創人才投入方面，超過40％的初企認同政策具有一定成效，雖然60％的學生表達其創業意向，惟只有33％的人希望到初創企業工作，23％的人有意創立自己的生意，而77％的學生畢業後傾向到大公司工作，這亦是由於香港市民的傳統心態所致，他們傾向於看重工作穩定性。
阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，香港於金融科技、知識產權、法律基礎、藝術科技等領域擁有優勢，對於各創科企業而言絕對是一個良好的產品試點。德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業領導人陳耀邦則指， 對於北上大灣區開拓市場的科創公司，有不少中介機構幫助其對接稅務、業務等，這亦是各大灣區政府給予各創科企業的優勢。
該報告訪問153名以香港為基地的企業家及初創企業行政人員，以及1382名香港大學生，學生主要為理科及商科背景。
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