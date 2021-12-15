集團自2012年起已投資16億美元（約124.8億港元）加速數碼轉型，並與科技合作伙伴Revieve開發人工智能皮膚分析服務Skin Advisor。屈臣氏集團歐洲首席數碼總監Dan Jarvis表示，利用 O+O（線下及線上）人工智能技術，可以為顧客提供個人化的購物體驗，集團電子商貿團隊eLab將繼續運用零售科技，讓顧客在線上或店內都能享受購物樂趣。

另下，屈臣氏旗下美妝相機ColurMe自推出以來，超過3,300萬人次使用，銷售轉換率更高達五倍。目前ColurMe已於香港、馬來西亞、泰國、台灣、新加坡、印尼、越南和菲律賓屈臣氏的手機應用程式中推出，運用擴增實境（AR）技術，即時讓顧客嘗試各款彩妝風格，並推薦合適的產品。

疫情後，戴上口罩的顧客可以用ColourMe虛擬試用唇膏，泰國、馬來西亞、新加坡和台灣屈臣氏的顧客更可試用染髮產品。

其他報道

八達通尾期消費券最快明天可領取

美考慮對中芯實施更嚴厲制裁 中國外交部：嚴重關切

德勤中國、阿里創業者基金研究﹕63％初創企業對拓展大灣區感興趣

信安推亞洲ESG基金 冀吸退休人士投資

藥明、騰訊拖累 恒指跌215點 下試一周低 4日挫834點 三周最長跌浪

憂美制裁 藥明系股份急挫 藥明康德：經營情況一切正常

滬深三大指數連跌兩個交易日 上證跌13點 創板指失守3500點

生科股或被美國制裁 藥明生物大跌逾20% 生科醫藥全線暴插

美國將把大疆、曠視等6間中企列黑名單

富力尋求兩筆境外債延期 否則明年1月無法如期兌付

【有片：選股王】新型電力系統建設 威勝可以吸納

佳兆業境外債權人擬收購其不良銀行貸款 助穩境內債價