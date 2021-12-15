屈臣氏研AI皮膚分析服務助銷售 料明年推至亞洲
文章日期：2021年12月15日 16:58
屈臣氏集團今天透露，早前推出的人工智能皮膚分析服務Skin Advisor，令旗下英國Superdrug的平均訂單金額增加了超過 20%，銷售轉換率更取得雙倍增長。集團計劃於2022年上半年於亞洲市場推出Skin Advisor服務，分析顧客皮膚狀況，從而推薦合適的產品。
集團自2012年起已投資16億美元（約124.8億港元）加速數碼轉型，並與科技合作伙伴Revieve開發人工智能皮膚分析服務Skin Advisor。屈臣氏集團歐洲首席數碼總監Dan Jarvis表示，利用 O+O（線下及線上）人工智能技術，可以為顧客提供個人化的購物體驗，集團電子商貿團隊eLab將繼續運用零售科技，讓顧客在線上或店內都能享受購物樂趣。
另下，屈臣氏旗下美妝相機ColurMe自推出以來，超過3,300萬人次使用，銷售轉換率更高達五倍。目前ColurMe已於香港、馬來西亞、泰國、台灣、新加坡、印尼、越南和菲律賓屈臣氏的手機應用程式中推出，運用擴增實境（AR）技術，即時讓顧客嘗試各款彩妝風格，並推薦合適的產品。
疫情後，戴上口罩的顧客可以用ColourMe虛擬試用唇膏，泰國、馬來西亞、新加坡和台灣屈臣氏的顧客更可試用染髮產品。
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