安永表示，自2018年港交所（0388）推行上市改革後，以新形式上市企業的集資額佔同期總量的60%，當中19家「B牌」非盈利生物科技企業佔全年IPO數量的20%，8家同股不同權（WVR）公司佔全年集資額44%。此外，安永又指，海外企業在港上市逐年下滑，由2019的21家跌至去年13家，今年更僅有1家。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，港交所將於明年起把主板上市盈利要求上調，估計會進一步降低規模較小的海外公司在港上市意欲。

被問到中概股回流香港上市情況，蔡偉榮表示，美國證交會（SEC）新監管法案要求VIE架構的中企作出披露，企業尚有三年時間去滿足監管機構的要求，估計200多家中企會分批陸續回港上市，惟他提到仍要視乎三年內中美關係會否有突破，認為企業未必會急於回港。至於盛傳SPAC諮詢總結將於聖誕前出爐，蔡表示，參考美國做法，估計明年首季會有第一隻SPAC推出，惟他認為在現有嚴格框架下，預計本港推出SPAC數量不多。

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