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證監會將推出新一代數碼發牌平台

文章日期：2021年12月15日 17:06

證監會公布，將於2022年1月3日在WINGS推出新一代發牌平台，提供一站式綜合服務，讓用戶可擬備、以電子方式簽署及提交各式牌照表格，追蹤申請進度，繳付牌照費用和直接與證監會溝通。相配的手機應用程式「WINGS Mobile App」亦將提供網站版本的主要功能，將於明年1月底可供下載。