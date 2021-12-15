證監會行政總裁歐達禮表示，新一代數碼發牌平台結合了本會前置式及風險為本的方針，使證監的把關職能與其他重點監管工作得以緊密配合，並將有助業界以更靈活、安全的方式管理牌照事宜，以及與證監會更有效地溝通。

由2022年1月3日起，各類牌照申請、周年申報表、通知書及監管文件將須透過WINGS的全新電子表格呈交。證監會仍會繼續接納紙張形式的機構申請，直至2022年3月31日為止。

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