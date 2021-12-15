證監會將推出新一代數碼發牌平台
文章日期：2021年12月15日 17:06
證監會公布，將於2022年1月3日在WINGS推出新一代發牌平台，提供一站式綜合服務，讓用戶可擬備、以電子方式簽署及提交各式牌照表格，追蹤申請進度，繳付牌照費用和直接與證監會溝通。相配的手機應用程式「WINGS Mobile App」亦將提供網站版本的主要功能，將於明年1月底可供下載。
證監會行政總裁歐達禮表示，新一代數碼發牌平台結合了本會前置式及風險為本的方針，使證監的把關職能與其他重點監管工作得以緊密配合，並將有助業界以更靈活、安全的方式管理牌照事宜，以及與證監會更有效地溝通。
由2022年1月3日起，各類牌照申請、周年申報表、通知書及監管文件將須透過WINGS的全新電子表格呈交。證監會仍會繼續接納紙張形式的機構申請，直至2022年3月31日為止。
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