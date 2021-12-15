根據南太地產緊接會後並在12月3日發出公告顯示，有關會議通過立即解除盧永仁、呂愛平、譚禮寧、吳泗宗的董事職務，並且通過IsZo Capital Management LP的動議，立即委任Magis Capital Partners的管理人和投資長Michael Cricenti、Edge Principal Advisors合夥人兼董事總經理Bo Hu、Capital BR International Ltd.董事總經理梁聯昌、Tremson Capital Management管理人Jeffrey Tuder、德州奧斯汀另類資產管理公司Invictus Global Management, LLC共同創辦人兼合夥人Cindy Chen Delano，及STOV Advisory Services創辦人兼總裁Paula J. Poskon，出任董事。

原告陳壯榮在入稟狀指出，他在南太持股3.43%權益，本身並非今次南太特別股東大會動議的一方，但是他作為股東的法定權力不容拒絕，尤其今次特別股東大會將一改南太的董事會布局，他形容，今次董事會無效的變動，很大可能會改變旗下眾多附屬公司的董事會布局。在此之前，他已入稟英屬處女島的高等法院，要求該院發出聲明，該南太未能給予他開會前通知有違他應享的權益，並令他不能投票，甚至在會上通過無效的決議。他亦指，南太亦早已公布在明年1月24日召開另一場特別股東大會，及可能進一步召開其他股東會，否決此前的動議。因此他冀高院頒下禁制令，限制南太董事會撤銷原董事職務及委任新董事，甚至配發股份，並且使有關決議無效。

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