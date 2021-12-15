公會將落實時間分四階段，供業界逐階段調整加入5％的A股投資佔比，減少5％的港股佔比，首階段生效日是2023年7月1日，最終2024年4月1日達致新基準下80％港股、20%A股的比例。

若採用新基準，截至今年5月底，3年期股票組合回報每年回報率10.4％，高於原基準的9.8％，5年期的每年回報率為13.1％，與原基準的13.2％相若。風險方面，新舊基準3年期及5年期每年情況相若。

韋萊韜悅代表表示，不預期所有基金經理都完全跟隨新基準，但從基金公會調研顯示，許多基金經理人都有意欲加入投資A股，該公司相信許多經理人會隨該公司新基準加入相關A股市場股份。

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