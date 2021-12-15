基金公會：混合基金基準指標內股票組合納A股
文章日期：2021年12月15日 17:25
香港投資基金公會及「韋萊韜悅」因應積金局將上交所、深交所納入核准證券交易所名單而變相放寬A股的投資限制，就強積金混合型基金的基準進行檢討，並諮詢持份者後，決定改變基金基準指標（benchmark），原本的股票組合當中，有三分一是港股（富時強積金香港指數），該部分的構成將會加入A股（富時強積金中國A股對沖指數），該部新比例最終會是80％港股、20％A股）。
公會將落實時間分四階段，供業界逐階段調整加入5％的A股投資佔比，減少5％的港股佔比，首階段生效日是2023年7月1日，最終2024年4月1日達致新基準下80％港股、20%A股的比例。
若採用新基準，截至今年5月底，3年期股票組合回報每年回報率10.4％，高於原基準的9.8％，5年期的每年回報率為13.1％，與原基準的13.2％相若。風險方面，新舊基準3年期及5年期每年情況相若。
韋萊韜悅代表表示，不預期所有基金經理都完全跟隨新基準，但從基金公會調研顯示，許多基金經理人都有意欲加入投資A股，該公司相信許多經理人會隨該公司新基準加入相關A股市場股份。
其他報道
安永：本港新股全年跌出全球頭三 集資額3237億元 按年跌近兩成
屈臣氏：累計投資16億美元加速數碼轉型 AI使銷售轉換率雙倍增長
德勤中國、阿里創業者基金研究﹕63％初創企業對拓展大灣區感興趣