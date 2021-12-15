鄭磊指截至今年11月，平均每天有686萬個賬號在登錄環節觸發人臉識別，逾70%的賬號因拒絕或未通過驗證，被納入防沉迷監管。針對騰訊第三季遊戲收入增速下滑，鄭磊稱數據變化並不完全是因為「未保」政策的落地，未來遊戲行業仍要看具體IP玩法、遊戲技術落地等帶來的產品層面的革新，更多還是聚焦於行業長期趨勢。

集團方面，騰訊 已成立幾十人規模的未保核心團隊，通過該集團公司級別的聯合項目團隊來進行技術與落地方面的協助。鄭磊透露，該方面的成本高達億元級別，且該專案在使用與落地過程中，基本從未遇到過任何財務或公司審批上的阻礙。

鄭磊續表示，「未保」新規出台後仍面臨很多挑戰，目前冒用成年人賬號問題仍嚴重，都需要持續的努力進行調節與解決。他指，目前騰訊遊戲努力推動很多層面的合作，比如與教育部共同推進安全守護平台建設，以及與運營商對手機內未成年人範本嵌入的合作等。