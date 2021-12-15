美資行預料有15%至30%貴賓博彩生意流向公司廳或高端中場
文章日期：2021年12月15日 18:22
網上媒體《GGR Asia》報道引述美資行Sanford C. Bernstein指，料約15至30%的澳門貴賓博彩生意，會轉往賭場自行管理的貴賓廳（或俗稱公司廳）或高端中場，並對高端中場產生若干負面影響，備考估計年賭收會跌至約介乎251億至288億美元，較2019年的賭收水平跌21%至31%。
Sanford C. Bernstein估計，約有10%至25%過往的超高端中場及5%至10%的高端中場生意，視之為與貴賓博彩相關的業務，會受到影響。其按2019年的基礎計算，料對濠賭股的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）會有15%以下的影響。
另該網媒亦引述澳門娛樂博彩業中介人協會會長郭志忠指，貴賓廳行業正面對惡劣及不明朗。他接受當地傳媒訪問時指，中介人業界已於8月份向博監局提交文件申請續牌，並且正待博監局回應。不過，就算中介人獲續牌，他亦不清楚博彩公司自太陽城事件後會否願意與他們做生意夥伴，並預警一旦中介人廣泛結業，會有上以千計人的生計受影響。
《亞博匯》引述澳門大學博彩研究所所長馮家超指，料經過太陽城事件後，中介人業界的焦點，將由內地客，轉向香港及東南亞客源，最終仍能生存起來，並且適應到內地打擊跨境博彩的發展。
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