聯儲局收水加快 明後兩年各加息三次 更鷹立場推高美股 道指升383點
文章日期：2021年12月16日 07:40
聯儲局宣布將減碼速度加倍至每月300億美元，點陣圖顯示明後兩年料各加息三次，較市場預期更為鷹派，不過，市場認為不明朗因素已消除，美股三大指數見逾一周高。道指曾升最多1.12%，標指曾升最多1.69%，納指曾升最多2.22%，三大指數升幅同為12月7日後最大，另外納指連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月7日。
道瓊斯工業平均指數收漲383點，升幅1.08%，報35927點。標普500指數收漲75點，升幅1.64%，報4709點。納斯達克綜合指數收漲327點，或2.16%，報15565點。
聯合健康升3.11%，報494.38美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻98點，而NIKE跌0.91%，報163.9元，拖低道指9.8點。
科技股方面，蘋果收市報179.3元，升2.85%，谷歌母公司Alphabet收市報2928.82元，升1.76%，亞馬遜收市報3466.3元，升2.49%，Facebook收市報341.66元，升2.37%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.26%，報470點。德國DAX指數收漲0.15%，報15476點；法國CAC 40指數漲0.47%，報6927點；英國富時100指數收跌0.67%，報7170點。