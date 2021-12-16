聯儲局宣布將減碼速度加倍至每月300億美元，點陣圖顯示明後兩年料各加息三次，較市場預期更為鷹派，不過，市場認為不明朗因素已消除，美股三大指數見逾一周高。道指曾升最多1.12%，標指曾升最多1.69%，納指曾升最多2.22%，三大指數升幅同為12月7日後最大，另外納指連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月7日。