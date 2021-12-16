收水方面，聯儲局公布，將把每月對美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)的購買規模減少300億美元，幅度是之前的兩倍，按此推算該資產購買計劃料於明年年初，而不是年中結束。

聯儲局在政策聲明中表示，減買債步伐的大幅調整反映出「通脹形勢的發展和勞動力市場的進一步改善」，但如果經濟前景變化導致需要變更，委員會隨時準備好對購買速度進行調整。

加息方面，今次雖然不加息，但由其發布的點陣圖顯示，聯儲局官員認為明年進行三次幅度各25個基點的加息將是合適的，另外，點陣圖顯示，2023年將加息三次，2024年加息兩次，到2024年末聯邦基金利率將達到2.1%。新點陣圖相比9月時有了明顯轉變，之前官員們對2022年是否應該加息，正反兩派觀點勢均力敵。

主席鮑威爾稱，聯儲局官員最終認為貨幣政策將以漸進步伐收緊，他排除了減買債結束前加息的可能性，但提到可能在實現充分就業前上調利率。

政策聲明稱，「鑒於通脹率在一段時間內高於2％，FOMC認為在勞動力市場狀況達到與委員會對充分就業的評估相一致的水平前，維持現有利率目標區間是合適的」。

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