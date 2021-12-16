今次息明對通脹評估稱「與疫情和經濟重啟相關的供需失衡繼續導致高水平的通脹；通脹率已經超過2%一段時間」，而上一份聲明則稱為「通脹率高企，主要反映了預期是暫時性的因素。與疫情和經濟重新開放相關的供需失衡對一些領域的物價大幅上漲起到了推波助瀾的作用」；「由於通脹率曾持續低於這個較長期目標，委員會將尋求實現通脹率在一段時間內適度高於2%，以使長期通脹均值達到2%且較長期通脹預期依然牢牢錨定在2%」。

利率方面，今次稱「委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在0%至0.25%。隨著通脹率已經超過2%一段時間，委員會預計維持這個目標區間將是合適的，直至勞動力市場條件達到與委員會對充分就業的評估相一致的水平」，而上一次為「委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在0%至0.25%，並預計，在勞動力市場條件達到與委員會對充分就業的評估相一致的水平、且通脹率已經升至2%並有望在一段時間內適度超過2%之前，維持這一目標區間是合適的」。

經濟發展和前景評估方面，今次稱「受疫情不利影響最重的部門近幾個月已出現好轉，但繼續受到疫情干擾」、「最近幾個月就業穩步成長，失業率大幅下降」、「經濟前景面臨的風險猶在，包括病毒新變種帶來的風險」。