個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.32%，折合報449.77元；阿里巴巴（9988）跌1.28%，折合報1194.5元；美團（3690）跌1.49%，折合報238.19元；匯控（0005）跌0.08%，折合報44.91元；建行（0939）跌0.54%，折合報5.25元。

道期現升0.011%；標期現升0.04%；納期現升0.15%。日股現升2.02%，韓股現升0.86%，澳股現跌0.22%。

今日焦點股份可留意：

攜程（9961）公布第三季業績，淨虧損為8.49億人民幣，2020年同期淨利潤為16億元人民幣，上季度淨虧損為6.47億人民幣。

兩新股上市。上海康耐特光學科技（2276）定價4.46元。青瓷遊戲（6633）定價11.2元。

美資行預料有15%至30%貴賓博彩生意流向公司廳或高端中場。

內地嚴控少年打機，騰訊（0700）︰日均480萬遊戲賬戶被拒登入。

內地商人陳壯榮入稟高院，力阻佳兆業（1638）旗下南太撤換董事。

南航（1055）11月客運運力投入跌45%。

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