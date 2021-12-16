恒指低開132點 跌穿月內低位 B站再創新低 兩新股破底 青瓷跌8.9%
文章日期：2021年12月16日 09:25
恒指今早低開132點或0.57%，報23287點，跌穿月內低位，是11月30日23175.37點後最低。成交金額25億元；國指今早低開71點或0.86%，報8271點。恒生科技指數開市報5743點，跌0.9%。
藍籌6隻升，47隻下跌，11隻無升跌。恒隆地產（0101）升1.28%，報15.84元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.32%，報37.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報15.9元，升0.89%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）(B站)創上市新低，見400.4元，開市報400.4元，跌3.38%。
恒指續低於10天線(23764.64點)、科指續低於10天線(5917.58點)。
藥明生物（2269）：將不時在市場回購5億美元股份。開市報80元，升1.14%。
攜程（9961）公布第三季業績，淨虧損為8.49億人民幣，2020年同期淨利潤為16億元人民幣，上季度淨虧損為6.47億人民幣。開市報192.1元，升0.73%。
兩新股上市。上海康耐特光學科技（2276）定價4.46元，開市報4.43元，跌0.67%。青瓷遊戲（6633）定價11.2元，開市報10.2元，跌8.9%。
美資行預料有15%至30%貴賓博彩生意流向公司廳或高端中場。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報9.08元；美高梅中國（2282）開市報4.4元，無升跌；澳博（0880）開市報5.05元，跌0.2%；永利澳門（1128）開市報5.69元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報39.9元，跌0.13%；金沙中國（1928）開市報17.06元，跌0.23%。
內地嚴控少年打機，騰訊（0700）︰日均480萬遊戲賬戶被拒登入。開市報452元，跌0.83%。
內地商人陳壯榮入稟高院，力阻佳兆業（1638）旗下南太撤換董事。佳兆業仍停牌；佳兆業美好（2168）開市報12元，升2.74%；佳兆業健康（0876）無成交，報0.084元；佳兆業資本（0936）無成交，報0.295元。
南航（1055）11月客運運力投入跌45%。開市報4.38元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，北京汽車（1958）創52周高，見3.88元，開市報3.88元，升0.78%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.14元，開市報1.14元，升3.64%。
破底股方面
破底股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見400.4元，開市報400.4元，跌3.38%；萬國數據（9698）創上市新低，見44元，開市報44元，跌0.79%；雲音樂（9899）創上市新低，見138.1元，開市報138.1元，跌5.28%；安能物流（9956）創上市新低，見8.21元，開市報8.21元，跌0.85%。
異動股
上升異動股，包括，兗煤（1171）開市報15.1元，升5.59%；山東新華製藥股份（0719）開市報4.5元，升5.39%；亞洲水泥（0743）開市報4.94元，升4.66%；栢能集團（1263）開市報17元，升3.91%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.14元，開市報1.14元，升3.64%；敏華控股（1999）開市報11.76元，升3.52%；世茂服務（0873）開市報5.03元，升3.5%；新東方（9901）開市報16.84元，升3.44%；微博（9898）開市報226元，升3.1%。
下跌異動股，包括，青瓷遊戲（6633）開市報10.2元，跌27.14%；百濟神州（6160）開市報152.1元，跌6.11%；雲音樂（9899）創上市新低，見138.1元，開市報138.1元，跌5.28%；晶苑國際（2232）開市報2.68元，跌4.96%；遠洋服務（6677）開市報3.71元，跌3.39%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見400.4元，開市報400.4元，跌3.38%；京東（9618）開市報290.4元，跌3.01%。
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