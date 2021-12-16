第三季度經調整EBITDA為5.37億元，較2020年同期16億元，按年跌66.4%，上季度為9.16億元。2021年第三季度經調整EBITDA利潤率為10%，相比2020年同期為30%，相比上季度為16%。

第三季淨營業收入為53億元，按年下降2%。淨營業收入按季下降9%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

公司指，本地遊繼續為國內旅遊恢復提供主要動力，和疫情前2019年同期相比省內酒店預訂上升近35%，本地酒店預訂上升超過60%。國際航班預訂量按季上升近40%，主要由於歐洲和美國市場的恢復。商旅管理業務營業收入按年上升20%，和疫情前2019年同期相比上升1%。

公司代表指，旅遊業季節性波動極強，有長假的季節及沒有長假的季節行業收益不同。三季度國內疫情反復，中國政策鼓勵大家國慶期間原地過節。在此大環境下，集團較2020年同期業績仍然維持穩定，另外海外方面亦錄得不俗增長。

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