美國制裁4國實體及個人 涉4家中國藥企
文章日期：2021年12月16日 11:06
美國財政部公布，美國總統拜登當天簽署了一項新的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15家實體和10名個人實施制裁，其中包括中國4家企業和1名個人。
當中被制裁的四家中國企業有武漢遠城共創科技（Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology）、上海迅精化學（Shanghai Fast-Fine Chemicals）、河北環浩生物科技（Hebei Huanhao Biotechnology）、河北艾豚商貿有限公司（Hebei Atun Trading）。
財政部指出，美方的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控有關企業和個人參與全球非法藥物貿易。
法新社稱，美國國務卿布林肯在聲明中指出，制裁行動將有助於阻斷使合成鴉片類藥物及其前體化學品，能夠進入美國的全球供應鏈和金融網絡。
其他報道
恒指低開132點 跌穿月內低位 B站再創新低 兩新股破底 青瓷跌27%
港股ADR跌168點 夜期低水304點 美期上升 亞股個別發展 兩新股上市
聯儲局收水加快 明後兩年各加息三次 更鷹立場推高美股 道指升383點