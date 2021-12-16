當中被制裁的四家中國企業有武漢遠城共創科技（Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology）、上海迅精化學（Shanghai Fast-Fine Chemicals）、河北環浩生物科技（Hebei Huanhao Biotechnology）、河北艾豚商貿有限公司（Hebei Atun Trading）。

財政部指出，美方的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控有關企業和個人參與全球非法藥物貿易。

法新社稱，美國國務卿布林肯在聲明中指出，制裁行動將有助於阻斷使合成鴉片類藥物及其前體化學品，能夠進入美國的全球供應鏈和金融網絡。

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