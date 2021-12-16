1個月HIBOR連跌4日 重回0.19% 港元貶值見兩年最弱
文章日期：2021年12月16日 11:21
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.54點子至0.19923%，是12月3日後最低，當日報0.19274%。對上一次連跌4日是8月12日，當日拆息報0.06589%。
港元曾貶值至7.8045元，是2019年12月13日7.8072元後最弱。現報7.8044元貶值20點子，曾貶值最多21點子，報7.8045元，亦曾升值最多9點子，報7.8015元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.04065%；1星期HIBOR跌0.18點子至0.05512%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.06298%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.25732%；6個月期HIBOR升0.17點子至0.32226%；12個月期HIBOR跌0.05點子至0.43321%。
美元指數現報96.4貶值0.111點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報0.1075%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0917%，連續2日收窄，利差是2021年12月03日後最低，當日差距為0.0886%。
對上一次連續2日收窄，是2021年12月09日，當日利差報0.1003%。
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