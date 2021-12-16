港元曾貶值至7.8045元，是2019年12月13日7.8072元後最弱。現報7.8044元貶值20點子，曾貶值最多21點子，報7.8045元，亦曾升值最多9點子，報7.8015元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.04065%；1星期HIBOR跌0.18點子至0.05512%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.06298%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.25732%；6個月期HIBOR升0.17點子至0.32226%；12個月期HIBOR跌0.05點子至0.43321%。

美元指數現報96.4貶值0.111點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.1075%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0917%，連續2日收窄，利差是2021年12月03日後最低，當日差距為0.0886%。

對上一次連續2日收窄，是2021年12月09日，當日利差報0.1003%。

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