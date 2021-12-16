趙耀庭表示，聯儲局宣布加速縮減資產購買規模，並計劃在2022年加息三次，反映出聯儲局已將注意力轉向應對持續居高不下的通脹，並更傾向收緊貨幣政策。由於美國經濟繼續強勁反彈，就業形勢自上次十月進行的聯邦公開市場委員會會議以來有所改善，因此停止踏下刺激增長的油門是有道理的。

儘管緊縮的政策即將來臨，但美國股市仍然上揚，美國十年期國債債息僅小幅上漲，因為這一舉措已被充分預估，許多人認為政策轉變應可對高通脹，同時又不會扼殺增長。

聯儲局現在預計將在三月結束資產購買計劃，之後可能會進行首次加息，儘管加快縮減資產購買速度並不意味著加息時間表會提前。聯儲局有更高的加息門檻，並可能採取「觀望」的態度。到了春季，經濟狀況可能會有不同，尤其是目前尚未感受到 Omicron 變種病毒影響的情況下。

他表示，風險依然存在，高通脹有加速貨幣緊縮的趨勢，這可能突顯出對經濟上行周期結束的擔憂。儘管回顧美國之前的三次加息，往往第一次加息不是最重要的。相反，風險在於政策誤判以及聯儲局是否過早收緊政策。

聯儲局將2021年的PCE通脹預期從9月的4.2%上調至5.3%，將2022年的PCE通脹預期從2.2%上調至2.6%，這表明聯儲局預計高通脹將持續到2022年，儘管它仍然對能夠長期管理通脹充滿信心。

他表示，儘管如此，相信美國商業周期仍有更大的上行空間，即使面對貨幣政策正常化，聯儲局仍將在一段時間內保持寬鬆的貨幣環境。

就美國資產而言，隨著投資者需要時間消化經濟增長正常化和貨幣政策收緊，預計2022年波動會更大。雖然認為，波動會加劇但美國股市仍有望表現良好，且美元在今年走強。於2022年，看好高品質、有長期增長和涉足一定科技/增長風險領域的週期性股票。在固定收益方面，仍然認為投資者最好投資信貸而非長期資產，因為美國經濟繼續向前發展。

從新興市場（中國以外）的角度來看，美國收緊貨幣政策可能會增加一些市場波動。雖然認為不會出現「縮減恐慌2.0」，因為許多新興市場經濟體的外部頭寸要強得多，但正在密切關注這一資產類別，因為新興市場經濟體仍然脆弱，而且疫情繼續不成比例地影響新興市場。

另一方面，中國是唯一一個在未來幾個月內採取寬鬆貨幣政策並加速財政刺激的主要經濟體。中國與世界其他地區之間的這種政策區別是投資者可能會在2022年關注的一個關鍵主題，這就是景順對明年中國股市變得更正面的原因。

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