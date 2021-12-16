Reddit最為知名是今年年初，Reddit上一個名叫WallStreetBets的欄目，引致GameStop、AMC等被炒上。

在今年8月份的一份聲明中，Reddit透露其第二季度廣告收入首次突破1億美元，是去年同期的三倍至多。

此外，Reddit在今年連續完成了兩輪融資，傳言估值已經達到100億美元，目前尋求估值150億美元。

截至去年10月，Reddit擁有約5200萬名每日活躍用戶與逾10萬個網絡社區，主要投資者有富達投資、美國風投公司Andreessen Horowitz、紅杉資本、騰訊（0700）等。

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