Reddit：已提交上市申請 等SEC審批 曾傳估值已達100億美元
文章日期：2021年12月16日 12:02
社交網站Reddit表示，已經秘密提交上市申請，發售股票數量以及每股定價範圍尚未確定，在美國SEC完成審查程序之後，才會根據市場以及其他因素進行確定。
Reddit最為知名是今年年初，Reddit上一個名叫WallStreetBets的欄目，引致GameStop、AMC等被炒上。
在今年8月份的一份聲明中，Reddit透露其第二季度廣告收入首次突破1億美元，是去年同期的三倍至多。
此外，Reddit在今年連續完成了兩輪融資，傳言估值已經達到100億美元，目前尋求估值150億美元。
截至去年10月，Reddit擁有約5200萬名每日活躍用戶與逾10萬個網絡社區，主要投資者有富達投資、美國風投公司Andreessen Horowitz、紅杉資本、騰訊（0700）等。
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