連跌5日 恒指半日跌189點 見逾一年低 科指創記錄新低 國指6年低
文章日期：2021年12月16日 12:12
美聯儲落實收水及料明年加息，美股上揚但港股偏軟，恒指今早低開132點，僅曾收窄至跌37點，低位跌265點，低見23155.62點，是2020年9月25日23124.25點後最低，半日高低波幅228點。另外兩大指數亦破底，科指低見5681.4點，亦創有記錄以來新低；國指低見8224.25點，是2016年5月19日8222.91點後最低。北水連續第17日流入。三大指數連跌5日。「ATM」為拖低大市主力。
恒指半日跌189點或0.81%，報23231點，成交金額751億元；國指跌92點或1.11%，報8250點。恒生科技指數收報5712點，跌1.43%。
藍籌17隻升，43隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升6.19%，收報84元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.26%，收報150.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報23.3元，升4.48%；跌幅最大的是閱文（0772）收報55元，跌5.5%。
恒指續低於10天線(23759點)，科指續低於10天線(5914.49點)
北水南下合計淨流入21.12億元，較上日減少39.24%，連續第17日流入，累計流入375.22億元，對上一次連續17日淨流入是1月14日。南水北上合計淨流入22.94億元人民幣，較上日增加205.14%，連續第12日流入，累計流入785.14億元。
據報佳兆業（1638）境外債權人提議購買10億美元不良貸款。昨日，內地商人陳壯榮入稟高院，力阻佳兆業旗下南太撤換董事。佳兆業（1638）停牌；佳兆業美好（2168）收報11.92元，升2.05%；佳兆業健康（0876）收報0.083元，跌1.19%；佳兆業資本（0936）收報0.295元，無升跌。
藥明生物（2269）：將不時在市場回購5億美元股份。收報84元，升6.19%。
攜程（9961）公布第三季業績，淨虧損為8.49億人民幣，2020年同期淨利潤為16億元人民幣，上季度淨虧損為6.47億人民幣。收報191.5元，升0.42%。
兩新股上市。上海康耐特光學科技（2276）定價4.46元，收報4.52元，升1.35%。青瓷遊戲（6633）定價11.2元，收報10.6元，跌5.36%。
美資行預料有15%至30%貴賓博彩生意流向公司廳或高端中場。濠賭股新濠國際發展（0200）收報8.88元，跌2.2%；美高梅中國（2282）收報4.3元，跌2.27%；澳博（0880）見52周低4.91元，收報4.94元，跌2.37%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.52元，收報5.56元，跌2.28%；銀河娛樂（0027）收報39.9元，跌0.13%；金沙中國（1928）收報16.96元，跌0.82%。
內地嚴控少年打機，騰訊（0700）︰日均480萬遊戲賬戶被拒登入。收報450元，跌1.27%。
南航（1055）11月客運運力投入跌45%。收報4.41元，升0.68%。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.2元，收報2元，跌6.1%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.37元，收報1.36元，升3.82%；北京汽車（1958）創52周高，見4.02元，收報4.02元，升4.42%；合興（0047）創52周高，見0.08元，收報0.079元，跌1.25%；大唐發電（0991）創52周高，見1.64元，收報1.6元，升4.58%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.15元，收報1.14元，升3.64%；中國建築（3311）創52周高，見9.24元，收報9.18元，升2.57%。
破底股方面
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.2元，收報2元，跌6.1%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.37元，收報1.36元，升3.82%；北京汽車（1958）創52周高，見4.02元，收報4.02元，升4.42%；合興（0047）創52周高，見0.08元，收報0.079元，跌1.25%；大唐發電（0991）創52周高，見1.64元，收報1.6元，升4.58%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.15元，收報1.14元，升3.64%；中國建築（3311）創52周高，見9.24元，收報9.18元，升2.57%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見2.75元，收報2.8元，升0.36%；融創服務（1516）創上市新低，見8.16元，收報8.49元，升1.07%；恒大（3333）創上市新低，見1.52元，收報1.56元，升0.65%；美的置業（3990）創上市新低，見11.66元，收報11.72元，跌0.85%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.69元，收報1.71元，無升跌；三巽控股（6611）創上市新低，見3.25元，收報3.25元，跌11.44%；招商局置地（0978）見52周低0.72元，收報0.74元，升2.78%；新城發展（1030）見52周低4.8元，收報4.87元，跌0.41%；雅居樂（3383）見52周低4.08元，收報4.1元，跌1.2%；景瑞（1862）見52周低1.71元，收報1.75元，跌3.31%。
醫療醫藥股破底，包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見429.4元，收報445.6元，跌6.58%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見6.11元，收報6.38元，升2.08%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.24元，收報3.26元，跌0.31%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.99元，收報1元，跌8.26%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.32元，收報7.33元，跌2.53%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見39.3元，收報39.95元，跌3.03%；醫渡（2158）創上市新低，見19.38元，收報19.94元，跌0.3%；堃博醫療（2216）創上市新低，見8元，收報8.1元，跌3.34%；李氏大藥廠（0950）見52周低3元，收報3.14元，升2.28%；威高股份（1066）見52周低9.96元，收報10.16元，升0.99%；愛康醫療（1789）見52周低6元，收報6.18元，升1.98%；華潤醫療（1515）見52周低4.25元，收報4.49元，升3.94%。
內需股破底，包括，民生教育（1569）創上市新低，見0.85元，收報0.85元，跌1.16%；百勝中國（9987）創上市新低，見368.6元，收報371.4元，跌1.95%；宇華教育（6169）見52周低2.68元，收報2.71元，跌3.21%；中國科培（1890）見52周低3.14元，收報3.16元，跌0.63%；雲智匯科技（1037）見52周低0.335元，收報0.345元，跌1.43%。
科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見390.2元，收報392.4元，跌5.31%；萬國數據（9698）創上市新低，見41元，收報42.4元，跌4.4%；雲音樂（9899）創上市新低，見135.1元，收報136.6元，跌6.31%。
本地股破底，包括，金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，跌1.96%；新世界發展（0017）見52周低30元，收報30.1元，跌1.47%；新鴻基地產（0016）見52周低92.35元，收報93.45元，跌0.48%；嘉華國際（0173）見52周低2.98元，收報2.99元，跌0.66%；大快活（0052）見52周低15.9元，收報15.94元，跌0.99%。
其他破底股包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.52元，收報5.56元，跌2.28%；中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.89元，收報0.9元，無升跌；華南城（1668）創上市新低，見0.47元，收報0.475元，跌1.04%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.24元，收報3.28元，跌0.61%；安能物流（9956）創上市新低，見7.96元，收報8.28元，無升跌；澳博（0880）見52周低4.91元，收報4.94元，跌2.37%；中國智能交通（1900）見52周低0.15元，收報0.15元，跌6.25%；越秀房託（0405）見52周低3.21元，收報3.23元，升0.31%；中芯國際（0981）見52周低18元，收報18.08元，跌3.42%；中芯（0981）見52周低18元，收報18.08元，跌3.42%。
異動股
上升異動股，包括，PLATT NERA（1949）收報0.27元，升20.54%；兗煤（1171）收報17.04元，升19.16%；山東墨龍（0568）收報4.7元，升14.63%；中煤能源（1898）收報4.93元，升10.04%；比高（8220）收報0.035元，升9.38%；奧園健康（3662）收報2.66元，升9.02%；中國環保科技（0646）收報0.74元，升8.82%；時計寶（2033）收報0.8元，升8.11%；世茂服務（0873）收報5.24元，升7.82%；艾德韋宣（9919）收報1.23元，升6.96%。
下跌異動股，包括，東曜藥業（1875）收報3.75元，跌14.19%；飛思達科技（1782）收報0.455元，跌12.5%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.25元，收報3.25元，跌11.44%；五礦資源（1208）見52周低2.14元，收報2.18元，跌10.29%；思考樂教育（1769）收報2.1元，跌10.26%；華寶國際（0336）收報14.28元，跌9.96%；威雅利（0854）收報3.65元，跌9.88%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.99元，收報1元，跌8.26%；金斯瑞（1548）收報32.05元，跌7.37%；泰凌醫藥（1011）收報0.069元，跌6.76%。
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