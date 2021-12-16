美聯儲落實收水及料明年加息，美股上揚但港股偏軟，恒指今早低開132點，僅曾收窄至跌37點，低位跌265點，低見23155.62點，是2020年9月25日23124.25點後最低，半日高低波幅228點。另外兩大指數亦破底，科指低見5681.4點，亦創有記錄以來新低；國指低見8224.25點，是2016年5月19日8222.91點後最低。北水連續第17日流入。三大指數連跌5日。「ATM」為拖低大市主力。