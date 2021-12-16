昨日暴跌的醫藥股、CXO概念股個別發，藥明生物（2269）宣布斥資5億美元進行回購，股價彈6.2%，但康龍化成（3759）、百濟神州（6160）再跌3%至4%。內房股反彈，世茂（0813）、融創（1918）分別升1.8%及4%，物管股也跟隨，世茂服務（0873）升7.8%。

煤炭股異動，兗煤（1171）計劃發展氫能和新能源業務，股價大升19.2%，連帶神華（1088）及中煤（1898）亦升3.7%及10%。

汽車股偏弱，尤其是造車新勢力的小鵬（9868）和理想（2015），前者本月初因季績理想升至接近220元，今早收報168元，僅半個月就回落超過20%。比亞迪（1211）表現也相近。反而傳統造車企業表現不錯，廣汽（2238）過去兩個月便沿着20天線反覆走高。

廣汽旗下電車AION LX系列已上市，當中AION S車款銷情理想，11月份售出7465輛，排名第15。廣汽估值遠低於其他同業，電動車也初步成功，資金便持續流入炒落後，現價處於20天線，可小注買入博升勢延續。

張兆聰

明報首席評論員