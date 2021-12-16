財匯局亦發表了第二份監督報告，以評估香港會計師公會履行指明職能的表現，批評公會就去年提出9項建議中的其中4項，縱使制訂了相關政策及程序，惟其有效性有待改進。至於有關設定持續專業發展要求的建議，財匯局直指公會未有採取任何跟進行動。此外，財匯局是次提出三項新發現及建議，包括公會於會員資格續期後才執行合規審計或導致不合資格人士獲註冊、無充分查核相關文件以核實持續專業發展活動完成情況等。

被問到指引為何不進一步設定為「不遵守就解釋」以要求上市公局作出披露，而是現有的「最佳常規」，黃天祐表示，財匯局僅屬上市公司核數師監管機構，非直接監管上市公司，是否提升至「不遵守就解釋」或上市規則留待港交所考慮。他又稱，參考港交所環境、社會及管治（ESG）報告的做法，一開始也並非強制上市公司披露，認為給予市場逐步適應的過程，也是一件好事。

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