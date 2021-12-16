財匯局：審計費用長期不合理低水平難維持質素
文章日期：2021年12月16日 13:32
財務匯報局發表審計委員會有效運作指引，就甄選、委任及重新委任核數師建立嚴謹程序，包括指出評估審計質素和審計費用的主要考慮因素、為如何進行有效審計招標提供指引、建議於企業管治報告披露的事項等。財匯局主席黃天祐提到，由2010年至2019年10年間審計費用平均升幅僅為0.9%，屬不合理水平，令維持審計質素的能力成疑。他續指，指引雖僅屬「最佳常規」，若上市公司不遵守並無任何處罰，惟強調財匯局會與港交所（0388）一同跟進。
財匯局亦發表了第二份監督報告，以評估香港會計師公會履行指明職能的表現，批評公會就去年提出9項建議中的其中4項，縱使制訂了相關政策及程序，惟其有效性有待改進。至於有關設定持續專業發展要求的建議，財匯局直指公會未有採取任何跟進行動。此外，財匯局是次提出三項新發現及建議，包括公會於會員資格續期後才執行合規審計或導致不合資格人士獲註冊、無充分查核相關文件以核實持續專業發展活動完成情況等。
被問到指引為何不進一步設定為「不遵守就解釋」以要求上市公局作出披露，而是現有的「最佳常規」，黃天祐表示，財匯局僅屬上市公司核數師監管機構，非直接監管上市公司，是否提升至「不遵守就解釋」或上市規則留待港交所考慮。他又稱，參考港交所環境、社會及管治（ESG）報告的做法，一開始也並非強制上市公司披露，認為給予市場逐步適應的過程，也是一件好事。
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