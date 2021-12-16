德勤表示，今年年中，多種半導體供應出現緊缺，晶片交貨週期為20周至52周，德勤預測，到明年底，晶片交貨週期將接近10周至20周，較今年年中有所改善，預料到2023年初，行業將達到基本平衡。德勤分析指出，採用最先進制程節點（3納米，5納米和7納米）生產的晶片在明年之前都會供不應求，更成熟的節點也會出現短缺，如300毫米或200毫米晶圓。

電訊設備方面，德勤表示，過去兩年，第六代無線網絡（Wi-Fi 6）設備的銷量遠超5G設備，而且至少在未來幾年內這一情況仍有可能延續。據德勤全球預測，明年Wi-Fi 6設備的出貨量將超過5G設備，至少達25億台；相比之下，明年5G設備的出貨量大約為15億台。德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業領導合夥人陳耀邦表示，Wi-Fi 6主要用於室內，通常支持家庭和辦公室內部的網絡連接，而5G網絡則是用於戶外，支持大範圍移動設備。

遊戲機市場方面，明年遊戲機市場踏入50周年，德勤全球預測，遊戲機市場將在明年創造810億美元收入，較今年增長一成，玩家人均消費將達92美元，遠高於電腦玩家的23美元及手機玩家的50美元。

對於國內持續收緊科網公司的監管， 德勤中國副主席暨科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩表示，近年網絡使用率大增，互聯網技術應用更為廣泛，隨著新應用場景的增加，法例亦需與時並進，全球推出相關法例是大勢所趨，並會持續，科網公司在合規成本的支出亦會有所增加。

對於最近美國擬將8中企列投資黑名單，林國恩表示，企業在投資、供應鏈上已考慮地緣政治因素，並不是市場突發消息，很多企業已透過分散供應鏈應對，並內部審視各類潛在影響。至於近期商湯因美國禁令暫緩上市一事，林國恩表示，地緣政治因素已成為市場新常態，所有IPO 活動都會受一個短期市場因素影響，當有負面消息出現，即時影響到IPO 公司的股價和市場的投資意慾是無可避免的，企業可等待適當市場機遇再推IPO 。

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