美國制裁4中國藥企 不涉港上市主要生科股 藥明生物最多飈13%
文章日期：2021年12月16日 15:37
生物科技股今日大幅反彈，龍頭股藥明生物（2269）昨日曾急挫逾兩成，今日一度彈12.26%，高見88.8元，最新報88.65元，升12.073%；同系藥明康德（2359）曾升9.86%，高見143.7元，最新報140.9元，升7.72%；藥明巨諾（2126）最新報35元，升0.87%。
泰格醫藥（3347）最新升7.36%；昭衍新藥（6127）漲超過8%；亞盛醫藥（6855）漲8.17%；歌禮製藥（1672）升4.43%；錦欣生殖（1951）等漲逾4%。
昨日外電報道，美國財政部除了把大疆、曠視等6家中企列入黑名單，同時準備宣布制裁逾10家中資企業，包括一些生物科技企業，拖累生科股昨日下午暴瀉。
然而，美國財政部最新公布，美國總統拜登簽署了一項新的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15家實體和10名個人實施制裁，其中包括中國4家企業和1名個人。財政部指出，美方的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控有關企業和個人參與全球非法藥物貿易，與藥明系及本港上市的主要生科股無關。