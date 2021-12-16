泰格醫藥（3347）最新升7.36%；昭衍新藥（6127）漲超過8%；亞盛醫藥（6855）漲8.17%；歌禮製藥（1672）升4.43%；錦欣生殖（1951）等漲逾4%。

昨日外電報道，美國財政部除了把大疆、曠視等6家中企列入黑名單，同時準備宣布制裁逾10家中資企業，包括一些生物科技企業，拖累生科股昨日下午暴瀉。

然而，美國財政部最新公布，美國總統拜登簽署了一項新的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15家實體和10名個人實施制裁，其中包括中國4家企業和1名個人。財政部指出，美方的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控有關企業和個人參與全球非法藥物貿易，與藥明系及本港上市的主要生科股無關。