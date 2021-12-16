貿發局最新的出口指數調查顯示，有87%出口商表示業務備受疫情打擊，較上季升20.4百分點。出口商表示，主要的負面影響包括運輸成本上升（60.2％），物流配送受阻（53.2％）以及原材料/零部件供應緊張（41.4％，按季升16.8百分點）。逾七成受訪出口商預期明年銷售總額將下跌（42.6％）或僅持平（29.1％）。

疫情仍是最大隱憂，在低基數效應下，今年首10個月，香港出口按年升26.7％，關家明表示，香港出口增幅顯著，遠高於全球平均水平，反映香港出口抗逆力強，但是，疫情持續及市場不明朗因素增加，或會為本港明年出口陰影。

關家明續指，新冠疫情反覆（32.5％）仍然是出口商的最大憂慮，其次是經濟復蘇緩慢（15.7％）以及人流通關未能回復正常（11.6％）。

對於明年新產品和新市場方面，區域全面經濟夥伴關係（RCEP）明年1月1日生效，帶來利好因素，通過逐步取消關稅，RCEP將進一步發展及整合區域供應鏈，並加速亞洲生產邁向專業化，鞏固香港作為國際貿易框紐的角色。至於明年的貿易策略，有近半（46.4％）出口商表示計劃開發其他產品種類，部份出口商則選擇開拓內地市場（33.8％）或將分散銷售至其他海外市場（30.5％）。

香港貿發局出口指數調查於11月中旬進行，訪問了500位來自6大要出口行業的貿易商，包括服裝，電子，珠寶，機械，鐘錶及玩具。

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