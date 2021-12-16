理事會認為，經濟復蘇和實現中期通脹目標的進展，允許在未來幾個季度逐步減少其資產購買的步伐。但為了使通脹在中期內穩定在2%的通脹目標，仍然需要貨幣寬鬆。鑑於目前的不確定性，理事會需要在執行貨幣政策時保持靈活性和可選擇性。

在明年第一季，理事會預計將在大流行病緊急購買計劃（PEPP）下進行淨資產購買，其速度低於上一季度，它將在2022年3月底停止PEPP下的淨資產購買。

理事會決定延長PEPP的再投資期限，現打算將根據PEPP購買到期證券的本金支付再投資至少到2024年底。

為了配合逐步減少資產購買，並確保貨幣政策立場與中期內通脹穩定在其目標上保持一致，理事會決定在資產購買計劃（APP）下，第二季度每月淨購買400億歐元，第三季度300億歐元。從2022年10月起，只要有需要，理事會將在資產購買計劃下保持每月200億歐元的淨資產購買速度，以加強其政策利率的寬鬆影響。理事會預計淨購買將在其開始提高歐洲央行關鍵利率之前不久結束。

其他報道

英倫銀行加息至0.25厘 超市場預期

人行︰貨幣政策要考慮今明兩年銜接 加大跨周期調節力度

調查：港人每月平均交易近13次 小米富途為最受歡迎港股美股

中國官方據報要求恒大重點解決拖欠農民工工資

貿發局關家明下月退休 稱「飛出香港

瑞銀中人壽據報洽談設立中國資管合資企業

貿發局關家明：未來3至5個月貨運情況仍然困難

Visa調查：香港消費者使用支付卡比率達93%

韓央行：料國內通脹維持2%以上 憂上行風險

九興控股盈喜 料全年淨利潤按年大升近80倍

證監警方就「微信女」騙局拘9人 涉3家上市公司

香港失業率回落報4.1% 好過市場預期

利達黃耀宗料儲局明年僅加兩次息 標指上半年望5000點

港元突轉升 三大指數破底後反彈 恒指升54點 北水淨流入近3個月最多

AlipayHK支付寶增「港康碼」 即日可用