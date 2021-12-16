歐央行維持三大關鍵利率不變
文章日期：2021年12月16日 20:58
歐洲央行宣布，主要再融資利率、邊際貸款機制和存款機制的利率將保持不變，分別為0.00%、0.25%和-0.50%。
理事會認為，經濟復蘇和實現中期通脹目標的進展，允許在未來幾個季度逐步減少其資產購買的步伐。但為了使通脹在中期內穩定在2%的通脹目標，仍然需要貨幣寬鬆。鑑於目前的不確定性，理事會需要在執行貨幣政策時保持靈活性和可選擇性。
在明年第一季，理事會預計將在大流行病緊急購買計劃（PEPP）下進行淨資產購買，其速度低於上一季度，它將在2022年3月底停止PEPP下的淨資產購買。
理事會決定延長PEPP的再投資期限，現打算將根據PEPP購買到期證券的本金支付再投資至少到2024年底。
為了配合逐步減少資產購買，並確保貨幣政策立場與中期內通脹穩定在其目標上保持一致，理事會決定在資產購買計劃（APP）下，第二季度每月淨購買400億歐元，第三季度300億歐元。從2022年10月起，只要有需要，理事會將在資產購買計劃下保持每月200億歐元的淨資產購買速度，以加強其政策利率的寬鬆影響。理事會預計淨購買將在其開始提高歐洲央行關鍵利率之前不久結束。
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