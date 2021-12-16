據了解，今次被捕人士除「幟哥」外，其餘包括陳高璋、張力強、張力新、黃越洋、張永漢等，則分別與金匯教育及超凡網絡管理層、前股東同名。至於另一名被捕人士馬嬌（女），資料顯示則與信銀（香港）資本一名持牌人士同名，而據警方早前公布，是次案件共拘捕8男1女。

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據本報了解，證監會日前曾去信中信銀行旗下在港投資機構信銀資本，在2020年12月至2021年8月期間買賣龍皇、金匯及超凡網絡紀錄，當中是否有涉及虛假交易及操控市場；2021年5月至2021年7月買賣超凡網絡，有否涉及虛假交易及操控市場等，意味調查或涉及今次「微信女」調查行動。

翻查資料，龍皇、金匯及超凡網絡今年分別在6月、5月及7月股價都曾經歷大瀉，估計證監調查與今日警方公布的微信女案件有關。

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