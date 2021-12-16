金匯、超凡網絡捲「幟哥」微信女案 信銀資本分析員疑同落網
文章日期：2021年12月16日 21:27
警方今日與證監會公布，已拘捕9名涉及「微信女（又稱唱高散貨）」騙局人士，據知除名廚「幟哥」及由他創辦的龍皇（8493）外，事件亦涉及金匯教育（8160）及超凡網絡（8121）；而另一名被捕人士馬嬌，據知為財經分析師，名字與中信銀行旗下在港投資機構信銀（香港）資本（下稱「信銀資本」）一名持牌人士相同。據本報另外獲得消息，證監會日前已去信信銀資本，要求該公司交代買賣上述三間公司股份紀錄，以及是否涉及虛假交易及操控市場。
據了解，今次被捕人士除「幟哥」外，其餘包括陳高璋、張力強、張力新、黃越洋、張永漢等，則分別與金匯教育及超凡網絡管理層、前股東同名。至於另一名被捕人士馬嬌（女），資料顯示則與信銀（香港）資本一名持牌人士同名，而據警方早前公布，是次案件共拘捕8男1女。
據本報了解，證監會日前曾去信中信銀行旗下在港投資機構信銀資本，在2020年12月至2021年8月期間買賣龍皇、金匯及超凡網絡紀錄，當中是否有涉及虛假交易及操控市場；2021年5月至2021年7月買賣超凡網絡，有否涉及虛假交易及操控市場等，意味調查或涉及今次「微信女」調查行動。
翻查資料，龍皇、金匯及超凡網絡今年分別在6月、5月及7月股價都曾經歷大瀉，估計證監調查與今日警方公布的微信女案件有關。
其他報道