加息削弱高估值科技股吸引力 納指跌2.8% 道指跌29點
文章日期：2021年12月17日 08:15
投資者預計聯儲局加息將削弱高估值科技股的吸引力，納指曾跌最多2.87%，是12月3日後最大跌幅。數據方面，上周首領失業救濟人數從52年低點小幅上升；11月工業產值成長強勁，新屋開工數達到八個月高點。
道瓊斯工業平均指數收跌29點，跌幅0.09%，報35897點。標普500指數收跌41點，跌幅0.88%，報4668點。納斯達克綜合指數收跌385點，或2.48%，報15180點。
微軟跌2.91%，報324.9美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低64點，而高盛升1.91%，報397.37元，貢獻道指49點。
科技股方面，蘋果收市報172.26元，跌3.92%，谷歌母公司Alphabet收市報2888.9元，跌1.36%，亞馬遜收市報3377.42元，跌2.56%，Facebook收市報334.9元，跌1.97%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.24%，報476點。德國DAX指數收漲1.04%，報15636點；法國CAC 40指數漲1.12%，報7005點；英國富時100指數收漲1.26%，報7260點。