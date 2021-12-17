港股ADR跌99點 夜期高水5點 美期亞股個別發展 德商產上市
文章日期：2021年12月17日 08:56
美股向下，港股ADR跌99點或0.42%，報23376點，即月恒指夜期升1點，高水5點，報23480點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.08%，折合報443.17元；阿里巴巴（9988）跌2.82%，折合報117.3元；美團（3690）跌1.47%，折合報234.89元；匯控（0005）升2.56%，折合報46.31元；建行（0939）跌0.44%，折合報5.22元。
道期現升0.097%；標期現升0.07%；納期現跌0.04%。日股現跌0.77%，韓股現跌0.11%，澳股現升0.51%。
今日焦點股份可留意：
德商產投服務（2270）上市，定價1.11元。
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周焯華尚未還債，太陽城（1383）︰貸款人別無選擇下將行使抵押權。
英央行加息至0.25厘，超市場預期，匯控（0005）。
金匯（8160）、超凡網絡（8121）捲「幟哥」微信女案，信銀資本分析員疑同落網。
中國官方據報要求恒大（3333）重點解決拖欠農民工工資。
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