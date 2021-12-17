「ATM」拖累 恒指低開11點 匯控受惠加息升2.5% 德商產上市升4.5%
文章日期：2021年12月17日 09:25
恒指今早低開11點或0.05%，報23463點，成交金額70億元；國指今早低開33點或0.41%，報8315點。恒生科技指數開市報5775點，跌0.8%。「ATM」續拖累恒指，而受惠加息的匯控（0005）則貢獻恒指最多，未列入美國黑名單的藥明生物（2269）、友邦（1299）亦貢獻較多。
藍籌27隻升，28隻下跌，9隻無升跌。藥明生物（2269）升5.62%，報93元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.47%，報154.1元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊（0700）開市報447元，跌1.24%；阿里巴巴（9988）開市報118元，跌2.24%；美團（3690）開市報237元，跌0.59%。友邦（1299）開市報80.05元，升0.06%。
恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報18.62元，升1.09%；跌幅最大的是攜程（9961）創上市新低，見175.1元，開市報175.1元，跌9.74%。
恒指續低於10天線(23753.11點)、科指續低於10天線(5910.46點)。
德商產投服務（2270）上市，定價1.11元，開市報1.16元，升4.5%。
英國初步裁定Cellnex收購長和（0001）電信塔損害競爭。開市報49.55元，跌0.6%。
周焯華尚未還債，太陽城（1383）︰貸款人別無選擇下將行使抵押權。無成交，報0.125元。
英央行加息至0.25厘，超市場預期，匯控（0005）。開市報46.3元，升2.55%。
金匯（8160）、超凡網絡（8121）捲「幟哥」微信女案，信銀資本分析員疑同落網。金匯停牌。超凡網絡停牌。
中國官方據報要求恒大（3333）重點解決拖欠農民工工資。開市報1.6元，無升跌。
瑞銀中人壽（2628）據報洽談設立中國資管合資企業。開市報13.1元，升0.92%。
九興控股（1836）盈喜，料全年淨利潤按年大升近80倍。無成交，報8.82元。
破頂股表現
破頂股包括，中國電力（2380）創52周高，見5.1元，開市報5.1元，升0.79%。
破底股方面
破底股包括，攜程集團（9961）創上市新低，見175.1元，開市報175.1元，跌9.74%；攜程（9961）創上市新低，見175.1元，開市報175.1元，跌9.74%；時代天使（6699）創上市新低，見287元，開市報287元，跌3.88%。
異動股
上升異動股，包括，金科服務（9666）開市報31.3元，升14.86%；再鼎醫藥（9688）開市報517元，升12.88%；Ａ８新媒體（0800）開市報0.335元，升11.67%；泰凌醫藥（1011）開市報0.078元，升11.43%；藥明康德（2359）開市報150元，升7.14%；藥明生物（2269）開市報93元，升5.62%；德商產投服務（2270），開市報1.16元，升5.45%；領悅服務（2165）開市報4.09元，升4.87%；金斯瑞（1548）開市報35.75元，升4.84%；百濟神州（6160）開市報166.9元，升3.79%。
下跌異動股，包括，攜程集團（9961）創上市新低，見175.1元，開市報175.1元，跌9.74%；中國飛鶴（6186）開市報9.81元，跌8.83%；時代天使（6699）創上市新低，見287元，開市報287元，跌3.88%；栢能集團（1263）開市報15.54元，跌3.24%；理想汽車（2015）開市報117元，跌3.15%；小鵬汽車（9868）開市報166.6元，跌3.14%；北京汽車（1958）開市報3.85元，跌2.53%；網易（9999）開市報154.1元，跌2.47%。
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