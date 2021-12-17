華置小股東参與私有化股東會 大多表示反對 未見「Ken Sir」出席
文章日期：2021年12月17日 10:16
華人置業（0127）今早召開計劃會議及股東特別大會，在場所見，先後有約20名股東進場，但是不見聲稱會投反對票的「Ken Sir」呂宇健到場。到場多位接受訪問的股東，多表示反對私有化，亦有一名進場的小股東表示贊成。
其中一名接受訪問的小股東表示，今次私有化不公平，作價每股4元雖然合理，但實際應出價6至8元，因此他會投反對票。他本身持股30年，從華置方面歷年收息30元。
另一小股東歐先生稱，自己投資華置30、40年，當初因為公司資產值高才購入該股，入貨價平均每股2.4元，但是認為今次私有化作價相對資產值平。他更明言，華置購入恒大（3333）股份屬錯誤投資。
有蔡姓小股東表示，他是在13元時開始購入華置股份多年，在購入時公司派高息，後來他最終「被绑」，在10多20元買入，但是大股東連出價8元也不到，直言:「大股東直頭揾笨」，因此會投反對票。
記者：陳偉燊
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