其中一名接受訪問的小股東表示，今次私有化不公平，作價每股4元雖然合理，但實際應出價6至8元，因此他會投反對票。他本身持股30年，從華置方面歷年收息30元。

另一小股東歐先生稱，自己投資華置30、40年，當初因為公司資產值高才購入該股，入貨價平均每股2.4元，但是認為今次私有化作價相對資產值平。他更明言，華置購入恒大（3333）股份屬錯誤投資。

有蔡姓小股東表示，他是在13元時開始購入華置股份多年，在購入時公司派高息，後來他最終「被绑」，在10多20元買入，但是大股東連出價8元也不到，直言:「大股東直頭揾笨」，因此會投反對票。

記者：陳偉燊

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