【選股王】 資源股向好 龍頭中鋁可於4元以下收集
文章日期：2021年12月17日 12:06
恒指跌300點，收報23175點，成交金額774億元。美股走出過山車行程，科技股重挫，港股初段平開後沽壓逐漸增加，科技股跟隨納指走低，騰訊（0700）失守440元，美團（3690）失守一個月低位，ATMJ跌幅介乎3%至5%，攜程（9961）和嗶哩嗶哩（9626）更創新低，恒科指有再展跌浪之勢。美國加息在即，匯控（0005）升2.3%，連同微升的中移動（0941）合力支撐大市。
部份內房股向好，融創（1918）升0.8%，但世茂（0813）卻跌3.7%，行業反彈力度偏弱。金科服務（9666）母公司所持的22%股權已向博裕投資出售，股價向好升10.8%。綠電股續強勢，中國電力（2380）升2.4%破頂，火電股大唐（0991）亦升逾9%創52周新高。
資源股向好，中鋁（2600），江西銅（0358）及紫金（2899）升3%至4%。內地明年定調穩增長，中央房地產調控亦已放鬆，加上來自新能源發電、電車的新需求，有色金屬明年需求前景回暖，相關股份卻貼近低位有值博率。電解鋁相對銅的供求更為偏緊，限產亦會持續，對於龍頭的中鋁有利。今早試破本月上旬高位4.47元未果，在市況偏弱下，可於4元以下收集，在保歷加通道內炒波幅。
張兆聰