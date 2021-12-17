據《2021全球奢侈品力量》報告指，周大福2020財年奢侈品銷售額按年倒退14.7%，至71.96億美元。周生生（0116）跌兩位至第32位，同期奢侈品銷售額按年少19.4%至16.89億美元，淨利率只有3.6%。六福（0590）情況更差，急跌七位至第38位，奢侈品銷售額按年重挫29.4%至14.22億美元，淨利率比周大福稍好，錄7.7%。謝瑞麟挫五位至第78位。

三甲不變 LVMH續居榜首

首三位分別為LVMH、Kering、雅詩蘭黛，三者地位不變，銷售額按年均受挫，惟跌幅不一，分別為11%、17.5%、3.8%。

同期內地珠寶商老鳳祥升一位至第15位，奢侈品銷售額按年升2.6%至55.16億美元；周大生亦在百大以內，惟今次微跌一位，至第62位。

據報告顯示，2020財年全球最大百間奢侈品企業，總銷售額為2,520億美元，複合增長率按年倒退12.2%，淨利率為5.3%，按年削5.7個百分點。德勤指，綜合型奢侈品公司銷售按年下跌12.7%，佔百大總銷售額三份之一，惟跌幅較化妝品和香水公司的9.6%大。

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